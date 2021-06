Người phụ nữ cho vay lãi suất 150%/năm

Hàng chục hợp đồng thể hiện Hoài cho nhiều người dân địa phương vay tiền với lãi suất trên 150%/năm.

Ngày 30/6, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Công an thị xã Nghi Sơn đã khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phan Thị Hoài (27 tuổi, trú xã Các Sơn, thị xã Nghi Sơn) về tội Đánh bạc và Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo nhà chức trách, từ tháng 8/2020 đến tháng 6/2021, Hoài tổ chức một đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề.

Phan Thị Hoài. Ảnh: Công an cung cấp.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hoài, cảnh sát còn phát hiện nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan đến hoạt động tín dụng đen.

Trong đó, lực lượng chức năng thu giữ trên 20 hợp đồng cho vay lãi nặng với tổng số tiền gốc gần 500 triệu đồng.

Theo các hợp đồng này, Hoài đã cho nhiều người dân ở xã Các Sơn vay tiền với lãi suất tương đương 150%/năm. Qua đó, bị can này thu lời bất chính gần 200 triệu đồng.