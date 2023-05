Người phụ nữ cho vay lãi nặng tố cáo bạn mượn 4 tỷ đồng rồi bỏ trốn

Đến cuối tháng 11/2020, Châu mất khả năng thanh toán hơn 4 tỷ đồng nên “chuồn” khỏi địa phương, thay đổi số điện thoại để né tránh chủ nợ.

Chiều 4/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực thi lệnh bắt tạm giam về tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với Trần Thị Ngọc Châu (SN 1979, trú ở thôn Ân Niên, xã Hòa An, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên)

Liên quan vụ án này còn có Nguyễn Thị Thể (SN 1979, trú ở phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) cũng bị khởi tố về tội danh Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, nhưng áp dụng biện pháp ngăn chặn bằng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trần Thị Ngọc Châu.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, Trần Thị Ngọc Châu và Nguyễn Thị Thể là 2 người bạn đồng niên, có mối quan hệ thân thiết từ lâu, nên trong 4 năm (2013-2016) Châu vay tiền của Thể để đầu tư cửa hàng quần áo, nhưng liên tục bị thua lỗ.

Sau đó, Châu vẫn vay tiền nhiều lần của Thể với lý do làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng và mở 2 quán cà phê ở TP Tuy Hòa. Hoạt động kinh doanh không hiệu quả, nhưng trong 3 năm (2018-2020), Châu tiếp tục vay tiền của Thể nhiều lần để trả những khoản nợ vay trước đó.

Đến cuối tháng 11/2020, Châu mất khả năng thanh toán hơn 4 tỷ đồng , nên “chuồn” khỏi địa phương, thay đổi số điện thoại để né tránh chủ nợ.

Sau khi vào cuộc xác minh nguồn tin tố giác tội phạm, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Trần Thị Ngọc Châu, phát hiện Nguyễn Thị Thể đã có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo đó, Thể là người bị hại trong vụ lừa đảo, nhưng lại là bị can trong vụ cho vay lãi nặng.