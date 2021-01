Người phụ nữ cho vay lãi nặng, thu lời 200 triệu

Bạch Thị Sen bị công an bắt vì cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Bà ta đã cho nhiều người dân ở miền núi Nghệ An vay 1 tỷ đồng để thu lời gần 200 triệu.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Nghệ An, hôm 22/1 ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Bạch Thị Sen (52 tuổi, trú xã Bồng Khê, huyện Con Cuông) về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Bạch Thị Sen. Ảnh: L.K.

Theo điều tra, cuối năm 2020 đến nay, bà Sen cùng một số người khác lập đường dây cho vay nặng lãi.

Người phụ nữ 52 tuổi thường về các xã miền núi khó khăn ở Nghệ An cho người dân địa phương vay tiền.

Theo thỏa thuận, cứ một triệu đồng, khách vay phải trả mức tiền lãi từ 3.000-5.000 đồng/ngày.

Trung tuần tháng 1 vừa qua, cảnh sát bắt giữ Sen. Khám xét nơi ở, lực lượng chức năng thu nhiều chứng từ, tài liệu liên quan việc cho vay nặng lãi.