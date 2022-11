Người phụ nữ chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng để tiêu xài

Nguyễn Thị Kim Phượng thông qua việc vay mượn tiền đưa cho người khác vay lại lấy lãi nhằm hưởng chênh lệch lãi suất, nhưng thực tế chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân.

Ngày 17/11, Công an tỉnh Quảng Nam xác nhận vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Kim Phượng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trong tháng 9/2021, Nguyễn Thị Kim Phượng (SN 1967, trú tại phường Hòa Thuận, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) đã lợi dụng mối quan hệ quen biết, vay mượn tiền nhiều bị hại với mục đích đưa cho người khác vay lại lấy lãi nhằm hưởng chênh lệch lãi suất, nhưng thực tế chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân, sau đó không có khả năng trả nợ.

Nguyễn Thị Kim Phượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC.

Tổng số tiền Nguyễn Thị Kim Phượng chiếm đoạt của các bị hại gần 4 tỷ đồng .

Hiện vụ án được Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ.