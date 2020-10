Người phụ nữ chết cháy nghi bị sát hại

Cảnh sát nghi vấn người phụ nữ tử vong trong căn nhà cháy do bị sát hại. Nghi can gây ra vụ án đã được xác định.

Liên quan đến vụ người phụ nữ tử vong trong căn nhà cháy ở quận Phú Nhuận, TP.HCM, cơ quan cảnh sát điều tra nghi vấn đây là vụ án mạng.

Qua khám nghiệm hiện trường, cảnh sát tìm thấy nhiều dấu vết nghi vấn người phụ bị sát hại, một số tài sản trong nhà bị lấy đi.

Công an quận Phú Nhuận phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM vào cuộc điều tra, xác định được nghi can gây ra vụ án và đưa về trụ sở làm việc.

Nhà chức trách chưa cung cấp danh tính, chỉ cho biết nghi can là nam, hơn 30 tuổi. Cảnh sát đang lấy lời khai người này để làm rõ động cơ gây án.

Căn nhà xảy ra cháy nghi bị cướp phóng hỏa. Ảnh: T.L.

Chiều 27/10, người dân trong hẻm 50 đường Nguyễn Đình Chiểu phát hiện lửa và khói bùng phát tại một căn nhà nên họ hô hoán nhau chữa cháy và báo lực lượng chức năng tới hỗ trợ.

Cảnh sát PCCC Công an quận Phú Nhuận huy động 4 xe cứu hỏa và hàng chục cán bộ tới hiện trường dập lửa. Sau ít phút đám cháy được khống chế.

Cảnh sát thông tin vụ hỏa hoạn khiến một người phụ nữ tử vong trong căn nhà. Danh tính nạn nhân được xác định là bà N.T.T. (66 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận).