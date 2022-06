Người phụ nữ cầm đầu đường dây mua bán ma túy và các 'chân rết' bị bắt

Nguyễn Thị Chắt Tiến là người nghiện ma túy. Do không có công ăn việc làm ổn định, Tiến đã lén lút thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hà Nội đã kết luận điều tra; chuyển hồ sơ đến Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội, đề nghị truy tố 4 bị can về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy và Không tố giác tội phạm.

Các đối tượng gồm Mẫn Văn Chinh (SN 1987, ở huyện Yên Phong), Nguyễn Thị Chắt Tiến (SN 1983, ở phường Đồng Kỵ, thành phố Từ Sơn), Nguyễn Văn Nhã (SN 1997, ở phường Phù Khê, thành phố Từ Sơn), cùng tỉnh Bắc Ninh, về tội Mua bán trái phép chất ma túy; Nguyễn Xuân Trường (SN 1985, ở tại phường Đồng Kỵ, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) về tội Không tố giác tội phạm.

Theo kết luận điều tra của cơ quan công an, Nguyễn Thị Chắt Tiến là đối tượng nghiện ma túy. Khoảng đầu năm 2015, Tiến sinh sống như vợ chồng với Trường. Không có công ăn việc làm ổn định, cô đã lén lút thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Ngày 14/10/2019, đối tượng bị Tòa án nhân dân thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (nay là thành phố Từ Sơn) xử phạt 24 tháng tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Trong thời gian đang chờ thi hành án phạt tù, Tiến vẫn tiếp tục điều hành đường dây mua bán trái phép chất ma túy.

Trường biết rõ hành vi vi phạm của vợ hờ, nhưng lờ đi và không tố giác tội phạm. Trong số các đối tượng mua bán ma túy với Tiến có Mẫn Văn Chinh. Vào khoảng tháng 12/2021, Tiến đã mua của Chinh 100 triệu đồng tiền ma túy gồm cả ma túy đá và hồng phiến.

Hai đối tượng thỏa thuận, dùng 2 bình làm bằng gỗ hương, 1 tượng gỗ phật Di Lặc làm bằng gỗ trắc để thanh toán tiền mua ma túy và giao nhận ma túy tại khu vực cầu Đồng Kỵ, phường Đồng Kỵ, thành phố Từ Sơn.

Số ma túy mua được, Tiến mang về nhà cất giấu tại nơi ở, sau đó bán cho khách kiếm lời. Cũng qua các mối quan hệ xã hội, khoảng năm 2019, Nhã quen biết Tiến. Ngày 19/1, Nhã đã mua của Tiến 100.000 đồng ma túy đá và 2 viên hồng phiến với giá 100.000 đồng/viên.

Mua được ma túy, Nhã mang đi bán cho Nguyễn Văn Quang (SN 1998, trú tại xã Vân Hà, huyện Đông Anh, Hà Nội). Qua công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự, phòng, chống tội phạm về ma túy trên địa bàn, hồi 20h15 ngày 19/1, tại khu vực thôn Thiết Bình, xã Vân Hà, Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) phát hiện Nguyễn Văn Nhã và Nguyễn Văn Quang có biểu hiện nghi vấn, cơ quan công an đã thu giữ 0,381 g Methamphetamine.

Qua đấu tranh, Nhã khai nhận số ma túy bị thu đã mua của Tiến. Căn cứ vào lời khai của đối tượng, ngày 25/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Anh đã bắt giữ Hoàng Văn Duật (SN 1983, trú tại xã Dục Tú, huyện Đông Anh, Hà Nội) về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy. Vào thời điểm đó, Duật đang là bị can trong một vụ án khác.

Tại cơ quan công an, Duật khai nhận đã nhiều lần mua ma túy của Chinh. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 30/3, cơ quan CSĐT khám xét khẩn cấp đối với Mẫn Văn Chinh tại thôn Thọ Khê, xã Đông Thọ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Quá trình khám xét đã thu giữ 4,783 g ma túy loại Methamphetamine cùng một số tang vật phục vụ cho việc thực hiện hành vi phạm tội.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, xác định Chinh đã mua bán trái phép 310,326 g Methamphetamine; Tiến mua bán trái phép 305,543 g; Nguyễn Văn Nhã mua bán trái phép 0,381 g Methamphetamine.