Người phụ nữ cầm đầu đường dây lô đề hàng trăm triệu đồng

Công an huyện Yên Thành chủ trì, phối hợp Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An, công an 9 xã trên địa bàn huyện, xác lập và khám phá thành công chuyên án này.

Ngày 31/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Thành cho biết đã khởi tố 12 người về tội đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề. Nhóm này bị bắt giữ trong chuyên án do Công an huyện Yên Thành chủ trì, phối hợp Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An và công an 9 xã trên địa bàn huyện xác lập và khám phá thành công. Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Yên Thành phát hiện đường dây đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề tinh vi, với sự tham gia của nhiều người. Các nghi phạm hoạt động khép kín, chỉ dùng các mạng xã hội để nhận tin nhắn lô, đề. Để triệt xóa đường dây này, Công an huyện Yên Thành đã xác lập chuyên án đấu tranh. Cảnh sát làm việc với Nguyễn Thị Trang. Sau thời gian sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an thành lập nhiều tổ công tác, huy động hàng chục CBCS đồng loạt ra quân bắt giữ 14 người, đều trú tại huyện Yên Thành, tại 12 điểm ghi số lô, số đề trên địa bàn huyện Yên Thành. Trong đó, Nguyễn Thị Trang (SN 1988 trú tại xã Đồng Thành, huyện Yên Thành) là người cầm đầu. Tang vật thu giữ gồm 100 triệu đồng tiền mặt, 18 điện thoại di động, 2 sổ ghi chép số lô, đề. Qua đấu tranh, Công an huyện Yên Thành làm rõ số tiền các nghi phạm giao dịch để đánh bạc trong ngày bị bắt giữ hơn 600 triệu đồng. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ. Để hiểu hơn về Bộ luật hình sự, trách nhiệm hình sự, 55 cặp tội danh dễ nhầm lẫn trong Bộ luật hình sự hay những quy định về xử phạt hành chính, khiếu nại, tố cáo… mời độc giả của Zing truy cập Tủ sách Pháp luật. Bên cạnh đó, bạn đọc cũng có thể tìm hiểu các quy định về thuế thu nhập cá nhân, quy định về các khoản thưởng không phải chịu thuế hoặc Luật cư trú, Luật hộ tịch và các điều cần biết khác…

