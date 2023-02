Người phụ nữ bị xe đầu kéo cán tử vong trên đường đi làm

Đang điều khiển xe máy trên quốc lộ 1K, TP Dĩ An (Bình Dương), bà T. bất ngờ mất lái lao ra giữa đường, bị xe đầu kéo cán tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn khiến người phụ nữ tử vong. Ảnh: N.H.

Khoảng 8h30 ngày 22/2, xe đầu kéo mang biển số 62C-149.29 chạy trên quốc lộ 1K, hướng Đồng Nai đi TP.HCM.

Khi đến địa phận khu phố Tân An, phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An (Bình Dương), phương tiện này va chạm với xe máy mang biển số 60F2-765.22, do bà P.T.T. (56 tuổi, quê Đồng Nai) cầm lái.

Cú va chạm khiến bà T. bị xe đầu kéo cán, kéo lê 10 m, tử vong tại chỗ.

Qua hình ảnh trích xuất camera, lực lượng chức năng xác định thời điểm xảy ra tai nạn, bà T. chạy xe máy sát lề bên phải. Lúc này, xe bà T. mất lái chạy lao ra giữa đường, lọt vào gầm xe đầu kéo.

"Sáng nay, bà T. đi từ TP Biên Hòa lên TP.HCM làm việc thì không may gặp nạn", một nhân chứng cho biết.

Cơ quan chức năng TP Dĩ An đã đến khám nghiệm hiện trường. Vụ tai nạn khiến giao thông trên quốc lộ 1K ùn tắc nghiêm trọng.

Vụ tai nạn xảy ra trên quốc lộ 1K, TP Dĩ An, Bình Dương. Ảnh: Google Maps.