Người phụ nữ bị xe chở cuộn thép cán tử vong trên quốc lộ 1

Người đàn ông lên cơn co giật, tử vong trên quốc lộ 1

Nghe tiếng động mạnh, người dân kiểm tra phát hiện người đàn ông bị tai nạn, nằm trên quốc lộ 1, đoạn qua TP Tân An, Long An. Nạn nhân lên cơn co giật rồi tử vong sau đó.