Người phụ nữ bị tố thao túng Kim Kardashian

Kanye West cho rằng cô bạn thân gốc Việt Tracy Romulus đã đứng sau giật dây, thao túng tinh thần Kim Kardashian trong vụ ly hôn sóng gió.

Theo Yahoo, trận chiến hậu ly hôn giữa Kanye West và Kim Kardashian đang căng thẳng hơn bao giờ hết. Truyền thông Mỹ được dịp xôn xao trước những lời tố cáo đến từ ngôi sao 45 tuổi. Anh chỉ trích vợ cũ là người thao túng, hành xử sai trái với con.

Đáng chú ý, trong đoạn tweet mới nhất, Kanye còn gọi tên Tracy Romulus - Giám đốc tài chính kiêm bạn thân của Kim Kardashian, và cho rằng chính người phụ nữ gốc Việt đã đứng sau giật dây, thao túng tinh thần cô đào nước Mỹ.

"Tracy Romulus, đừng tác động tới Kim Kardashian nữa", Kanye cảnh cáo.

Mối quan hệ rối ren với gia đình Kim Kardashian

Theo SCMP, Tracy được biết đến là cánh tay phải đắc lực của Kim Kardashian trong kinh doanh. Từ tháng 9/2017, cô giữ chức Giám đốc tiếp thị của KKW Brands, công ty giám sát KKW Beauty, Skims và KKW Fragrance.

Trong cuộc phỏng vấn trên People, cô chia sẻ về việc hợp tác với Kim: "Tôi cảm thấy may mắn và mãn nguyện khi được làm việc cùng những phụ nữ sáng tạo, thông minh và đầy cảm hứng như Kim, bà Kris Jenner. Họ là những người tài năng và làm việc chăm chỉ nhất thế giới".

Ít người biết trước khi về chung công ty, Tracy đã chơi thân với Kim hơn 15 năm. Cô xuất phát điểm giống Kim, cũng vươn lên từ nghề trợ lý. Tracy từng là cựu trợ lý cho nhà báo truyền hình Kelly Cutrone và sau đó mới thành lập công ty Industry Public Relations năm 2006, năm cô gặp Kim.

"Hai người phụ nữ có nhiều sở thích chung. Họ đều yêu thời trang (với Tracy đã tốt nghiệp Học viện công nghệ thời trang năm 2000) và có đầu óc kinh doanh nhạy bén", The Sun cho biết. Tracy cũng từng xuất hiện trong show Keeping Up With the Kardashians của gia đình bạn thân.

Kim Kardashian chia sẻ những bức ảnh thân thiết với Tracy Romulus nhân kỷ niệm 15 năm tình bạn. Ảnh: @kimkardashian.

Tracy là vợ của Ray Romulus, nhà soạn nhạc hợp tác với Justin Bieber, Cardi B, Nick Cannon, Ciara, Pamela Anderson và cả Kanye West. Vì thế, mối quan hệ giữa hai gia đình vốn đã thân thiết lại càng thêm gắn kết.

Tờ SCMP cho hay ngay cả Tracy cũng có khoảng thời gian làm việc với chồng cũ Kim ở vai trò chuyên gia PR cho dòng giày Yeezy.

Vào năm 2014, vợ chồng Tracy đã đến chúc phúc Kim và Kanye trong lễ cưới hoành tráng ở Florence, Italy. Lần cuối cùng hai gia đình được phát hiện đi ăn chung là vào tháng 9/2021.

Không chỉ rối ren trong quan hệ làm ăn, các con của Tracy và Kim còn chơi thân với nhau. Tracy có ba người con là Raf, Remi và Ryan. Ryan đặc biệt thân thiết với con gái North West của Kim và con gái Penelope của Kourtney Kardashian.

"Chúng tôi có ba đứa con cùng lúc, tất cả đều là những người bạn thân", Kim chia sẻ trong một tweet hồi tháng 12/2021.

Tracy Romulus từng bị Kanye West chỉ trích

Us Weekly tiết lộ Kanye West bằng mặt nhưng không bằng lòng Tracy Romulus, bởi người phụ nữ này ảnh hưởng quá nhiều đến gia đình của anh - từ công việc cho tới chuyện đời tư.

Vào tháng 10/2020, Kim chi hẳn 1 triệu USD thuê máy bay Boeing 777-200LR để đưa người thân, bạn bè đến vùng đảo Polynésie thuộc Pháp để tổ chức sinh nhật lần thứ 40. Tracy là một trong số những vị khách mời đó.

Tracy xuất hiện trong nhiều ảnh chụp với Kim và những thành viên còn lại của gia đình Kardashian, còn với West thì không. Tracy và nam rapper hiếm khi đứng chung khung hình, mặc dù họ vẫn ngồi ăn cùng bàn.

Gia đình 5 thành viên của Tracy Romulus. Cả cô và chồng đều hợp tác với Kim Kardashian, Kanye West. Ảnh: Us Weekly.

Theo SCMP, ồn ào mới đây không phải lần đầu West công khai chỉ trích Tracy. Anh từng tố cáo người phụ nữ 43 tuổi đứng sau dàn dựng những câu thoại dậy sóng dư luận của Kim Kardashian trong show Saturday Night Live.

Kim khi đó chia sẻ: "Tôi đã kết hôn với rapper xuất sắc của thời đại. Và không chỉ vậy, anh ấy còn là người da đen giàu nhất nước Mỹ - một thiên tài hiếm có, người cùng tôi tạo ra 4 đứa trẻ tuyệt vời. Thế nên, việc ly hôn anh ấy chỉ xuất phát từ một nguyên nhân. Đó là tính cách".

Ngay sau đó, Kanye thể hiện sự chán ghét nữ giám đốc marketing trong podcast Drink Champs: "Và rồi họ đã đứng xung quanh, thì thầm vào tai vợ tôi. Các bạn có biết đó là ai không? Chính là người phụ nữ hay đi cạnh cô ấy".

Trước những lời buộc tội một chiều của Kanye, Tracy vẫn im lặng. Lùm xùm giữa rapper tỷ phú và cô vợ cũ quyến rũ đã vô tình khiến Tracy nổi tiếng. Trang cá nhân của cô hiện có hơn 500.000 lượt theo dõi.