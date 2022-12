Người phụ nữ bị quấy rối vì có 200 hình xăm

Daisy Foxglove (29 tuổi, sống tại Brisbane, Australia) tự thấy mình là một người nhàm chán. Với cô, một buổi tối lý tưởng là cuộn tròn trong chăn, đọc một cuốn sách hay và nhâm nhi tách trà mới pha, theo News.com.au.

Cô cũng thích dành những ngày cuối tuần để đi chơi với cô con gái 3 tuổi ở công viên hay nằm nhà xem phim cùng đồ ăn vặt.

Tuy nhiên, Daisy chia sẻ rằng nhiều người không tin cô có những sở thích, thói quen như vậy bởi cô sở hữu khoảng 200 hình xăm trên khắp cơ thể.

"Phần lớn cho rằng hẳn tôi phải là kẻ thích tiệc tùng điên cuồng. Thật buồn cười, bởi vì tôi thực sự rất tẻ nhạt. Nhiều người thường nghĩ những ngày cuối tuần của tôi là dành cho tiệc tùng, ma túy hoặc say xỉn nhưng không phải vậy, tôi thường chỉ đi dạo công viên, vẽ tranh với con gái hoặc xem phim ở nhà. Vì thế khi tôi kể về cuộc sống của mình, nhiều người cảm thấy sốc", cô nói.

Daisy yêu thích mọi loại hình xăm và có tác phẩm đầu tiên trên cơ thể từ khi còn là thiếu niên, dưới sự cho phép của cha mẹ. Theo thời gian, số hình xăm trên cơ thể cô ngày càng nhiều, bao gồm cả những hình ở cổ và mặt.

Daisy cũng biến niềm đam mê trở thành công việc khi mở một tiệm xăm riêng ở Brisbane và được nhiều khách hàng tìm tới. Người phụ nữ 29 tuổi thừa nhận vẻ ngoài phủ đầy mực khiến cô bị đánh giá, chịu sự đối xử khác biệt từ mọi người.

"Đặc biệt là những người lớn tuổi, họ thường nhìn chằm chằm hoặc thì thầm điều gì đó khi thấy tôi. Các phụ huynh khác cũng thường tránh mặt tôi khi thấy tôi đưa con gái đến công viên hoặc nơi tương tự".

Không chỉ vậy, Daisy còn thường xuyên bị quấy rối tình dục khi ra ngoài. Điều này bắt đầu từ khi cô còn là thiếu niên, tần suất và mức độ nghiêm trọng lên đến đỉnh điểm khi cô ngoài 20 tuổi.

"Nhiều nam giới có định kiến về phụ nữ xăm hình, nghĩ rằng họ dễ dãi, cởi mở về mặt tình dục hơn. Có những người đàn ông với vẻ ngoài đáng sợ từng nói hẳn với những hình xăm này, tôi là người thích sự đau đớn, họ thường hỏi tôi có hình xăm gì bên dưới lớp quần áo".

Daisy biết nên xử lý các tình huống như thế nào song cô cũng lo sợ bởi bản thân khá nhỏ con, chỉ cao 1,50 m.

Khi chia sẻ câu chuyện và những trải nghiệm của bản thân trên mạng xã hội, Daisy hy vọng có thể phần nào giúp xóa bỏ sự kỳ thị mà nhiều người có hình xăm phải đối mặt, đồng thời giúp mọi người nhận thức được rằng "không nên đánh giá một cuốn sách qua trang bìa".

"Có rất nhiều kiểu sửa đổi cơ thể, nhiều cách để chúng ta thể hiện bản sắc của mình thông qua vẻ ngoài. Mọi người có quyền làm mọi điều họ thích với cơ thể mà không phải nhận bất kỳ sự quấy rối hay phán xét nào", cô bày tỏ.

