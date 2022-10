Người phụ nữ bị điều tra việc tổ chức sử dụng ma túy ở quán bar

Sau khi phát hiện 44 người dương tính với ma túy ở quán bar FAME, Công an quận Hoàn Kiếm ra lệnh bắt khẩn cấp Lê Thị Mai Linh để điều tra hành vi tổ chức sử dụng trái phép ma túy.

Lê Thị Mai Linh. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 4/10, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, cho biết đơn vị đang tạm giữ Lê Thị Mai Linh (32 tuổi, ở quận Ba Đình, Hà Nội) để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo cơ quan công an, tối 22/9, Công an quận Hoàn Kiếm phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội kiểm tra đột xuất quán bar FAME ở số 25 Ngô Văn Sở, phường Trần Hưng Đạo. Thời điểm kiểm tra, công an đưa 158 người, trong đó có 121 khách và 37 nhân viên về trụ sở.

Qua xét nghiệm, cảnh sát xác định có 44 người dương tính với ma túy. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàn Kiếm đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Lê Thị Mai Linh về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an quận Hoàn Kiếm đang xem xét vai trò của chủ quán bar FAME và yêu cầu cơ sở này tạm dừng hoạt động để phục vụ điều tra.