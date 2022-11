Người phụ nữ bị cướp xe giữa ban ngày ở TP.HCM

Thấy người phụ nữ chạy xe tay ga ở quận 12, Thuận chặn đường, dùng dao uy hiếp và cướp lấy tài sản đem đi bán.

Ngày 14/11, Công an quận 12, TP.HCM tạm giữ hình sự với Nguyễn Minh Thuận (24 tuổi, ngụ quận 12) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo cảnh sát, Thuận là nghi phạm dùng dao uy hiếp, cướp tài sản của một người phụ nữ ở quận 12, TP.HCM.

Thuận cùng tang vật gây án. Ảnh: Công an cung cấp.

Kết quả điều tra xác định do thiếu tiền tiêu xài, Thuận nảy sinh ý định cướp tài sản.

Sáng 12/11, nghi phạm đi trên đường ĐHT 31 (phường Tân Hưng Thuận, quận 12), thấy phát hiện bà C. (36 tuổi, quê Cần Thơ) chạy xe máy hiệu Vision nên chặn lại. Thuận rút dao đe dọa, cướp xe của nạn nhân rồi tẩu thoát.

Trước tính chất manh động của kẻ cướp, Ban giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo Công an quận 12 tập trung lực lượng truy bắt.

Qua trích xuất camera an ninh, Công an quận 12 xác định Thuận là nghi phạm gây án. Tuy nhiên, thời điểm này nghi phạm đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Dưới sự vận động của cảnh sát, Thuận đã đến công an đầu thú.

Nghi phạm khai sau khi cướp được tài sản, anh ta gọi cho Nguyễn Tuấn Đạt (23 tuổi, ngụ quận 12) nhờ bán xe.

Đạt sau đó liên hệ, bán được tang vật với giá 7 triệu đồng và đưa hết tiền cho Thuận.