Người phụ nữ bị cướp kề dao, đòi 2 triệu đồng

Bà Bảnh đang ngồi xem tivi thì bị nam thanh niên đột nhập vào nhà, lấy dao kề vào cổ đòi tiền.

Ngày 4/11, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Bình Minh (tỉnh Vĩnh Long) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Nguyễn Thái Học (32 tuổi, ngụ xã Thuận An, thị xã Bình Minh) điều tra về tội Cướp tài sản.

Theo cảnh sát, tối 1/11, Học uống rượu xong, sau đó lấy hai con dao đi bộ đến nhà bác ruột là Nguyễn Thị Bảnh (59 tuổi). Đến nơi, thấy bác ruột đang ngồi xem tivi, bị can đi từ phía sau, lấy dao kề vào cổ nạn nhân.

Học tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Vĩnh Long.

Học uy hiếp, buộc nạn nhân phải đưa hai triệu đồng. Bà Bảnh nhanh trí đẩy tay kẻ cướp ra khỏi vùng cổ, sau đó tri hô. Học nhanh chân tẩu thoát.

Cảnh sát vào cuộc điều tra, bắt giữ thủ phạm. Theo cảnh sát, Học nghiện rượu và có hai tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản và gây rối trật tự công cộng.