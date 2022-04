Người phụ nữ bị co giật sau khi khỏi Covid-19

Sau 2 ngày âm tính với nCoV, bệnh nhân đột ngột xuất hiện ý thức lơ mơ, co giật tay chân.

Chiều 13/4, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết người bệnh là N.T.T.V., 40 tuổi, trú tại Bồ Sao, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Người phụ nữ này được chuyển đến trong tình trạng ý thức lơ mơ, co giật tay chân, da tím tái.

Cách đây vài năm, bệnh nhân V. từng bị co giật tay chân. Gần đây, người phụ nữ này mắc Covid-19. Sau 2 ngày âm tính, bệnh nhân đột ngột xuất hiện ý thức lơ mơ, co quắp tay chân.

Qua kiểm tra, các bác sĩ đã định hướng đến nguyên nhân co giật của bệnh nhân do hạ canxi máu. Người bệnh ngay lập tức được bù dịch, điện giải. Đồng thời, khi chuyển Khu điều trị hậu Covid-19, Đơn vị Nội yêu cầu, các bác sĩ phát hiện thêm tình trạng khó thở, hụt hơi do tổn thương phổi sau Covid-19, kèm theo rối loạn chức năng tiền đình, rối loạn lo âu, giấc ngủ...

Tại đây, nhân viên ý tế tiếp tục bù dịch, điều chỉnh rối loạn điện giải, điều trị tổn thương phổi hậu Covid-19 cho bệnh nhân. Ngoài ra, chị V. cũng được hướng dẫn các bài tập thở, giải quyết rối loạn lo âu, giấc ngủ.

Sau 3 ngày điều trị, bệnh nhân đã hết các rối loạn điện giải, đỡ hụt hơi, khó thở, trở về giấc ngủ sinh lý bình thường.