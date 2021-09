Người phụ nữ bị chồng sát hại ở phòng trọ

Đầu thú sau khi đâm vợ tử vong, Thái khai rằng mâu thuẫn gia đình xảy ra khi anh ta nghi ngờ vợ có bồ.

Công an huyện Thủy Nguyên đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng điều tra nguyên nhân cái chết của chị L.T.H. (22 tuổi). Cảnh sát nhận định nghi phạm gây án là chồng nạn nhân, tên Lô Văn Thái (27 tuổi, cùng quê huyện Thanh Chương, Nghệ An).

Theo điều tra ban đầu, vợ chồng Thái cùng làm công nhân ở Hải Phòng. Họ thuê phòng trọ tại thôn Đường Hương, xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên.

Tối 29/9, Thái nghi ngờ vợ có bồ. Sau khi cãi vã, nghi phạm bỏ ra ngoài uống rượu.

Đến 20h10 cùng ngày, Thái trở về phòng. Trong lúc mâu thuẫn, anh ta dùng dao đâm nhiều nhát khiến vợ tử vong tại chỗ.

Nghi phạm sau đó đầu thú. Công an đã khám nghiệm hiện trường và thực hiện thủ tục cần thiết để điều tra làm rõ vụ án.