Người phụ nữ bị chồng cũ đánh nhập viện trước ngày sinh nhật

Lập tổ tiếp nhận quỹ điều trị cho cháu bé 3 tháng tuổi bị bạo hành

Do nhiều tổ chức, cá nhân đến bệnh viện hỗ trợ cháu C. tiền điều trị, TP Đà Lạt đề xuất Bệnh viện tỉnh Lâm Đồng lập tổ tiếp nhận quỹ này. Cháu C. đang được điều trị tích cực.