Người phụ nữ bị chó cắn rách kết mạc mắt, đứt lệ quản

Người nhà cho biết nữ bệnh nhân mở cửa thì bị chó cắn vào vùng mặt và mắt trái, phải mất vài phút mới có thể ngăn cản sự tấn công của con vật này.

Mới đây, Trung tâm cấp cứu 115 Hùng Vương, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương, Phú Thọ, thông tin đã tiếp nhận nữ bệnh nhân 40 tuổi trong tình trạng đau đớn vì các vết thương phức tạp vùng mặt, chảy máu nhiều.

Vết thương tại góc trong mi trên của bệnh nhân có kích thước 1 cm, đứt lệ quản trên vị trí 1/3 trong. Vết thương góc ngoài cung mày kích thước 1,5 x 0,5 cm, rách phức tạp khóe mắt: Đứt dây chằng mi góc ngoài, rách sụn mi, rách kết mạc nhãn cầu góc ngoài kích thước 0,5 cm.

Ngay lập tức, bệnh nhân được cấp cứu giảm đau, cầm máu, sơ cứu vết thương, tiêm vaccine phòng bệnh dại và chuyển phẫu thuật. Hiện tại, sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định, mắt có thể nhìn được. Dự kiến, người phụ nữ này có thể ra viện trong một vài ngày tới.

Theo báo cáo của Bộ Y tế, năm 2022, cả nước ghi nhận 70 người tử vong do bệnh dại tại 25 tỉnh, thành phố. 4 địa phương có số ca tử vong nhiều nhất gồm Bến Tre (13 ca), Kiên Giang (5 ca), Nghệ An (5 ca) và Quảng Bình (5 ca), tăng 5 ca tử vong so với cùng kỳ năm 2021.

Từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận 4 ca tử vong trên người tại 3 tỉnh Lào Cai (một ca), Quảng Ninh (một ca), Gia Lai (2 ca).

Ngoài ra, báo cáo cập nhật của địa phương cho thấy từ đầu năm đến nay, cả nước phát hiện 39 ca bệnh dại trên động vật tại 13 tỉnh, thành phố, theo số liệu từ Cục Thú y.