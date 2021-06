Người phụ nữ bị bắt sau 6 năm trốn truy nã

Nhặt được CMND của người khác, Duyên dùng nó để qua mặt lực lượng công an khi bị bắt về hành vi đánh bạc.

Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an TP.HCM cho biết đã phối hợp với Công an quận 3 bắt giữ được một người phụ nữ trốn truy nã 6 năm.

Người này tên là Nguyễn Thị Mỹ Duyên (34 tuổi, quê Long An), bị truy nã về tội danh Đánh bạc.

Nguyễn Thị Mỹ Duyên bị bắt sau 6 năm trốn truy nã. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo điều tra, năm 2015, Duyên bị Công an TP.HCM bắt về tội Đánh bạc và bị tòa tuyên án một năm tù. Tuy nhiên, người phụ nữ sau đó bỏ trốn và bị công an phát lệnh truy nã.

Ngày 10/6, Công an TP.HCM đã bắt giữ được Duyên. Khi bị bắt, Duyên cho rằng công an đã bắt nhầm người và khẳng định mình là Nguyễn Thị Mỹ Duyên (34 tuổi, quê Long An), không phải là Võ Thị Mỹ Duyên (quê Cà Mau) như trong quyết định truy nã.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định Duyên từng đi làm thuê ở tỉnh Cà Mau và nhặt được giấy CMND mang tên Võ Thị Mỹ Duyên. Khi bị cảnh sát bắt về hành vi đánh bạc, Duyên đã xuất trình CMND nhặt được để cung cấp, khai báo thông tin gian dối về nhân thân.

Trước những bằng chứng cảnh sát đưa ra, người phụ nữ thừa nhận Nguyễn Thị Mỹ Duyên và Võ Thị Mỹ Duyên là một.