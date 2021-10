Người phụ nữ bị bắt giữ vì tiếp cận nhóm nhạc nam Kpop

Người phụ nữ lạ mặt đột nhập vào trụ sở Starship Entertainment, cố tình tiếp xúc thân thể với một thành viên nhóm nhạc CRAVITY.

Ngày 3/10, Xports News đưa tin một người phụ nữ lạ mặt (tạm gọi là A) đã đột nhập vào trụ sở công ty giải trí Starship Entertainment.

Trong thông báo chính thức, Starship cho biết sau khi xâm nhập tòa nhà, A tìm cách tiếp cận một thành viên của nhóm nhạc nam CRAVITY - người đang chờ tới lịch trình tiếp theo tại công ty - và cố tình động chạm thân thể với nam ca sĩ.

Quản lý hỗ trợ nam ca sĩ lập tức trình báo cảnh sát. Tuy nhiên, trong quá trình áp giải, A tỏ ra không chấp hành và liên tục có hành vi gây rối.

Sau khi đột nhập vào trụ sở của Starship, A cố tình tiếp cận một thành viên nhóm nhạc CRAVITY. Ảnh: Starship Entertainment.

Cửa ra vào trụ sở Starship được trang bị hệ thống khóa yêu cầu nhận dạng vân tay. Theo sở cảnh sát quận Gangnam, Seoul, A tìm cách vượt qua hệ thống an ninh bằng cách bám theo nhân viên có quyền ra vào tòa nhà.

Hiện Starship đã cung cấp cho cơ quan điều tra CCTV ghi hình bên trong và bên ngoài tòa nhà. Ngoài ra, công ty khẳng định họ sẽ đưa ra biện pháp xử lý nghiêm khắc, không khoan hồng với mọi trường hợp đột nhập một cách bất hợp pháp vào công ty và ký túc xá của nghệ sĩ.

CRAVITY là nhóm nhạc nam 9 thành viên ra mắt vào năm 2020. Các ca khúc tiêu biểu của nhóm gồm Gas Pedal, Break All The Rules, My Turn...