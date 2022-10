Người phụ nữ 9 tiền án, tiền sự gây nhiều vụ trộm cắp

Mang 9 tiền án, tiền sự liên quan hành vi trộm cắp tài sản nhưng Hoàng Thị Thủy vẫn "ngựa quen đường cũ".

Sáng 22/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết vừa tạm giữ hình sự Hoàng Thị Thủy (SN 1994, trú tại phường An Cựu, TP Huế) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào ngày 10/8, Thủy đến cửa hàng tạp hóa ở đường An Dương Vương, TP Huế, giả vờ mua hàng số lượng lớn. Trong lúc chủ cửa hàng tập trung soạn hàng, nghị phạm lấy trộm chiếc iPhone 13. Lấy lý do quên mang tiền, Thủy đề nghị về nhà lấy tiền rồi tẩu thoát.

Hoàng Thị Thủy (áo đỏ) tại cơ quan công an.

Cũng với thủ đoạn tương tự, Thủy cũng bị lấy trộm túi xách bên trong có nhiều card điện thoại, tiền mặt với tổng giá trị gần 8 triệu đồng tại cửa hàng tạp hóa ở đường Lý Nam Đế, phường Hương Long, TP Huế.

Nhận tin báo từ các chủ cửa hàng, Công an TP Huế phối hợp với Công an phường An Đông và Công an phường Hương Long vào cuộc điều tra, qua đó làm rõ nghi phạm là Hoàng Thị Thủy.

Người phụ nữ này có 9 tiền án, tiền sự liên quan hành vi trộm cắp tài sản. Tại cơ quan công an, Thủy khai ngoài 2 vụ trộm cắp tài sản trên, nghi phạm còn gây ra 2 vụ trộm khác.