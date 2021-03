Người phụ nữ 74 tuổi tạo nên kỳ tích cho điện ảnh Hàn Quốc

Ngôi sao gạo cội Youn Yuh Jung từng chia sẻ bà không có vẻ đẹp chuẩn mực, giọng nói cũng khó nghe. Nhưng chính diễn viên 74 tuổi lại là người tạo nên kỳ tích cho điện ảnh Hàn Quốc.

Bong Joon Ho - đạo diễn của bộ phim Parasite - từng tiết lộ Kim Ki Young là một trong những người có ảnh hưởng lớn đến phong cách làm phim của ông. Kim Ki Young là một trong những đạo diễn quái kiệt, tài ba nhất của lịch sử điện ảnh Hàn. Ông cũng là người nâng đỡ rất nhiều ngôi sao điện ảnh, trong đó có Youn Yuh Jung - nữ diễn viên vừa được đề cử tại hạng mục Diễn viên phụ xuất sắc của Oscar 2021.

Youn Yuh Jung được đề cử tại Oscar 2021 nhờ vai diễn trong phim điện ảnh Minari.

Sở dĩ nhắc tới Youn Yuh Jung bởi bà chính là một trong những nàng thơ tâm đắc nhất của Kim Ki Young, từng hợp tác với ông nhiều lần, với những vai diễn gai góc và khác biệt. Nói về diễn xuất của Youn Yuh Jung, Bong Joon Ho cho biết: "Phim của Kim Ki Young vốn độc đáo và kỳ cục, nhưng sự hiện diện của Youn Yuh Jung trong những bộ phim ấy lại đặc biệt, nổi bật tới nỗi không một điều gì có thể vùi lấp được hào quang của bà".

Nữ diễn viên Hàn Quốc đầu tiên được đề cử Oscar

Năm 2021, Youn Yuh Jung (còn viết là Yoon Yeo Jung) tái xuất màn ảnh rộng với phim Minari. Trong phim, ngôi sao sinh năm 1947 vào vai Soon Ja - một người phụ nữ người Hàn Quốc tới Mỹ định cư với dòng tư tưởng hiện đại, cách suy nghĩ đã thoát khỏi lối mòn tư duy của những người lớn lên từ vùng đất Á Đông.

Nhờ vai diễn Soon Ja, Youn Yuh Jung nhận được hơn 40 đề cử tại các giải thưởng phim ảnh quốc tế. Trong các đề cử, bà đã giành chiến thắng tại hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc ở National Board of Review và giải Nữ diễn viên ấn tượng tại Giải thưởng Hiệp hội phê bình phim Los Angeles...

Sau loạt thành tích trên, khán giả Hàn Quốc vui mừng khi biết tin Youn Yuh Jung được đề cử hạng mục Diễn viên phụ xuất sắc tại Oscar. Hàn Quốc không thiếu những diễn viên tài năng và đang ở độ tuổi tỏa sáng nhất trong nghề nghiệp, nhưng vinh hạnh trở thành người đầu tiên được đề cử giải diễn xuất tại Oscar lại thuộc về ngôi sao đã ngoài thất tuần, đây là chuyện "mấy ai tin được".

Chính đạo diễn Lee Isaac Chung của Minari đã tiếp cận và cố gắng gửi kịch bản để thuyết phục Youn Yuh Jung tham gia phim. Đạo diễn cho biết anh khâm phục diễn xuất của ngôi sao gạo cội và hình ảnh của bà khiến anh nhớ tới bà nội mình - người đã từ bỏ mọi thứ ở Hàn Quốc để tới Mỹ chăm sóc anh khi còn nhỏ.

Youn Yuh Jung đồng ý tham gia Minari và đã tới Tulsa (Oklahoma, Mỹ) để quay phim. Trong tuần đầu sau khi khai máy, áp lực công việc và nhiệt độ quá cao ngoài trời khiến mọi người trong đoàn suy kiệt sức khỏe, và Youn Yuh Jung ở độ tuổi ngoài 70 khiến nhiều người lo lắng.

Trong bài phỏng vấn với Vulture, Youn Yuh Jung cho biết khi đạo diễn Lee Isaac Chung tới xin lỗi vì chỉ trả được phần cát-xê quá thấp nhưng lại đưa bà vào môi trường làm việc mệt mỏi, bà đáp: "Sai lầm đầu tiên trong toàn bộ tình huống tồi tệ này là tôi đã gặp anh. Sai lầm thứ hai chính là tôi lại thích anh".

Đạo diễn Lee Isaac Chung mời Youn Yuh Jung tham gia vì ngôi sao gạo cội gợi nhớ đến hình ảnh bà nội anh.

Theo Youn Yuh Jung, bà thích cách Lee Isaac Chung vẽ nên nhân vật Soon Ja, thích cách làm việc của dòng phim độc lập kinh phí thấp mang phong cách Mỹ của anh, và bà thích cách Lee Isaac Chung trao cho bà cơ hội để thử thách giới hạn diễn xuất của bản thân.

"Ở Hàn Quốc, không ai chỉ ra lỗi sai của tôi dù cho tôi có mắc sai lầm. Nếu tôi yên phận ổn định và lặp đi lặp lại những vai diễn giống hệt nhau, tôi sẽ trở thành một con quái vật mất. Còn ở Tulsa, tôi chẳng là ai cả, tôi chỉ là một người mới và cần phải chứng tỏ bản thân bằng cách nâng cao diễn xuất", Youn Yuh Jung trả lời trên tờ Vulture.

Diễn viên tay ngang và hai lần khởi đầu từ con số không

Youn Yuh Jung sinh ra trong một gia đình có điều kiện. Em gái bà là Youn Yeo Soon, từng đảm nhận chức vụ giám đốc điều hành tại LG. Cũng như em gái, ban đầu, Youn Yuh Jung không hề có ý định theo đuổi nghệ thuật.

Bà học chuyên ngành Ngôn ngữ và Văn học Hàn Quốc tại Đại học Hanyang - ngôi trường nổi tiếng đào tạo ra nhiều lãnh đạo cấp quốc gia Hàn Quốc. Trong thời gian đi học, Youn Yuh Jung tìm được việc làm thêm tại đài truyền hình, đảm nhận chân chạy vặt cho đạo diễn trường quay.

Lúc này, đạo diễn Choi Sang Hyun phát hiện ra tiềm năng của Youn Yuh Jung và đề nghị bà thử casting cho một vài bộ phim. Youn Yuh Jung khá phân vân trước lời đề nghị trên, bởi bà từng chia sẻ: "Tôi không phải cô gái có vẻ đẹp chuẩn mực tại Hàn Quốc, giọng nói cũng khó nghe, dễ gây ác cảm".

Nhưng sau cùng, Youn Yuh Jung vẫn đỗ casting và xuất hiện trên màn ảnh lần đầu vào năm 1967 trong phim Mister Gong. Bắt đầu từ con số không về diễn xuất, sau 5 năm, nữ diễn viên vụt sáng thành sao nhờ vai diễn "đệ nhất sủng phi" Jang Hee Bin trong bộ phim cùng tên.

Youn Yuh Jung cho rằng khi còn trẻ, bà không có vẻ đẹp tiêu chuẩn của người Hàn, giọng nói lại khó nghe.

Cùng năm 1971, bà lọt vào mắt xanh của Kim Ki Young. Cố đạo diễn quyết định giao cho bà vai chính trong phim Woman of Fire, đây cũng là tác phẩm điện ảnh đầu tay của Youn Yuh Jung. Bộ phim được giới phê bình đánh giá cao và thành công cả về mặt thương mại. Nhờ vai Myung Ja trong Woman of Fire, Youn Yuh Jung cũng trở thành Ảnh hậu Rồng xanh năm 1971. Rồng Xanh được xem là giải thưởng điện ảnh uy tín nhất, được gọi bằng cái tên "Oscar của Hàn Quốc".

Sau Woman of Fire, Youn Yuh Jung tiếp tục làm việc với Kim Ki Young trong The Insect Woman. Bà còn ghi dấu ấn với Love and Hatred, Tto Sun Yi, a College Girl.

Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp với chiếc cúp ảnh hậu danh giá, năm 1975, Youn Yuh Jung quyết định giải nghệ. Bà kết hôn với nam ca sĩ Jo Young Nam và chuyển tới Mỹ sống. Hai người từng sống ở Indiana và Florida, Jo Young Nam hát ở nhà thờ và làm các công việc nhỏ, còn Youn Yuh Jung trở thành bà nội trợ toàn thời gian. Giai đoạn này, bà gặp khó khăn vì không biết tiếng Anh, không hòa nhập được với môi trường xung quanh, tương tự như trải nghiệm nhân vật trong phim Minari.

Một thời gian sau, Jo Young Nam trở về Hàn Quốc để kiếm tiền. Youn Yuh Jung ở lại Mỹ cùng hai con. "Và tôi phát hiện chồng mình ngoại tình. Ông ấy muốn đặt tên con trai thứ hai của chúng tôi là Neul (nghĩa là 'luôn luôn' trong tiếng Hàn), nhưng chính ông ấy lại không 'neul' với mẹ con tôi. Thật bi kịch!", Youn kể lại trong buổi phỏng vấn.

Nữ diễn viên 74 tuổi quyết định ly hôn và đưa hai con về Hàn Quốc. Thời gian đầu, bà không muốn trở lại ngành giải trí. Thậm chí, Youn Yuh Jung còn dự định một lần nữa chuyển tới Florida - nơi bà còn một căn nhà trống - và kiếm tiền bằng cách làm thu ngân siêu thị.

Chia sẻ với Vulture, Youn Yuh Jung cho biết một người bạn thân thiết là biên kịch Kim Soo Hyun đã thuyết phục bà trở lại đóng phim. "Cô ấy hỏi hỏi tôi rằng tôi có ngốc không mà đòi đi Mỹ, và tôi có thể trở lại màn ảnh một lần nữa. 'Em từng là ngôi sao lớn, em quên rồi sao?', cô ấy hỏi tôi như thế", ngôi sao phim Minari hồi tưởng.

Nhờ biên kịch Kim Soo Hyun, Youn Yuh Jung quyết định trở lại màn ảnh một lần nữa vào năm 1985, sau 10 năm đánh mất tất cả hào quang.

Ngôi sao sinh năm 1947 từng giải nghệ và chuyển đến Mỹ sống 10 năm.

Gừng càng già càng cay

Thập niên 1980, phụ nữ sau ly hôn không được hoan nghênh ở Hàn Quốc, đặc biệt là một diễn viên điện ảnh như Youn Yuh Jung. Ở lứa tuổi 40, bà bỏ qua thị phi và lời bàn tán của khán giả để trở lại với hào quang của môn nghệ thuật thứ 7.

Nhận xét về Youn Yuh Jung, có người nói bà "gừng càng già càng cay". Nhiều nữ diễn viên khi đã đến ngưỡng cửa tứ tuần, ngũ tuần thường tự đóng khung bản thân trong dạng vai những bà mẹ lam lũ, hy sinh cho gia đình hoặc các mệnh phụ phu nhân giàu có nhưng sáo rỗng. Youn Yuh Jung khác. Bà sẵn sàng đóng những vai táo bạo và gai góc, thậm chí gây tranh cãi như vai gái điếm già trong The Bacchus Lady (2016).

Trước đó, Youn Yuh Jung cũng gây tiếng vang khi vào vai bà mẹ "không theo chuẩn", sẵn sàng bỏ mặc người chồng đang hấp hối vì ung thư để đi ngoại tình trong A Good Lawyer Wife (2003).

Với The housemaid (Người hầu gái - 2010) của đạo diễn Im Sang Soo, Youn Yuh Jung đảm nhận vai phụ - nữ quản gia của một gia đình giàu có. Chỉ là vai phụ, nhưng nhân vật của bà có đất diễn trải dài khắp phim và nắm giữ nhiều mấu chốt liên quan đến cao trào cốt truyện.

Diễn xuất của Youn Yuh Jung được cho là ấn tượng không thua kém nữ chính Jeon Do Yeon. Màn thể hiện cũng giúp bà mang về chiếc cúp Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại giải Rồng xanh danh giá.

Không đóng khung bản thân trong bất kỳ dạng nhân vật nào, Youn Yuh Jung từng vào vai một bà cụ rơi một lần nữa vào lưới tình nồng thắm ở tuổi 70 trong Salut d’Amour (2015).

Youn Yuh Jung gây xôn xao dư luận khi vào vai gái điếm già trong The Bacchus Lady (2016).

Một mùa giải Oscar mới lại đến, Minari đã nhận được 6 đề cử quan trọng và Youn Yuh Jung đang nhận cơn mưa lời khen từ giới chuyên môn. Các nhà phê bình gọi bà là "a scene stealer", và cho rằng phần lớn sức nặng cảm xúc của bộ phim đến các cảnh diễn của bà, theo Vulture.

Chính vì những lời khen trên, khán giả Hàn Quốc một lần nữa mơ về viễn cảnh thiết lập thêm lịch sử tại Oscar. Nói với Vulture, Youn Yuh Jung bật cười và đổ lỗi cho Bong Joon Ho về tất cả kỳ vọng khán giả đặt lên vai bà một cách dí dỏm. "Nếu Bong Joon Ho không giành chiến thắng vào năm trước, người dân Hàn Quốc sẽ không quan tâm đến tôi và giải thưởng nhiều tới vậy", ngôi sao gạo cội xứ kim chi nói.

Chia sẻ về sự nghiệp diễn xuất không mệt mỏi của bản thân, Youn Yuh Jung cho biết: "Tôi không ngại khi bị gọi là diễn viên già. Tôi chỉ thường lo lắng làm thế nào để tiếp tục diễn xuất mà không khiến bản thân trông giống một kẻ ngốc lớn tuổi".