Người Pháp không tẩy chay Johnny Depp

Theo Variety, Jeanne du Barry, phim cổ trang đầu tiên Johnny Depp đóng chính sau vụ kiện phỉ báng với Amber Heard, sẽ đảm nhận vị trí mở màn buổi khai mạc Liên hoan phim Cannes vào ngày 17/5 (giờ Việt Nam). Mặc dù có nhiều bàn tán tiêu cực về việc này, song Thierry Frémaux - đại diện cấp cao của liên hoan - đặt niềm tin vào tài tử Hollywood.

Phát biểu tại họp báo trước thềm sự kiện, Frémaux nói: "Tôi không rõ hình ảnh của Johnny Depp ra sao ở Mỹ. Nói thật với các bạn, tôi chỉ có nguyên tắc duy nhất: tự do suy nghĩ, tự do ngôn luận và hành động trong khuôn khổ pháp luật. Nếu Johnny bị cấm đóng phim hoặc bộ phim của anh ấy bị cấm, chúng tôi sẽ không ở đây để nói về anh ấy".

Đạo diễn 63 tuổi có sự phân định rạch ròi giữa đời tư và sự nghiệp nghệ sĩ. Ông cho biết mình là "người duy nhất trên thế giới" không quan tâm đến vụ kiện phỉ báng rình rang hồi tháng 4/2022. Điều ông chú ý là cách Depp biến hóa trên màn ảnh.

Chia sẻ về sự thể hiện mới nhất của Depp, Frémaux khen tài tử "phi thường" khi lột tả được vai diễn cực kỳ khó. Về lý do tại sao chọn Depp đóng phim này, ông nhường câu trả lời cho đạo diễn của phim, Maiwenn.

Trong khi đó, Eric Marti - người đứng đầu Comscore France - cho biết khán giả Pháp luôn có thiện cảm với Depp. Tài tử từng sống nhiều năm ở Pháp với vợ cũ Vanessa Paradis và từng hợp tác cùng Charlotte Gainsbourg trong bộ phim Happily Ever After nổi tiếng hồi năm 2004.

Jeanne du Barry thuộc thể loại chính kịch lịch sử - lãng mạn, xoay quanh Jeanne, cô gái trẻ thuộc tầng lớp lao động, sử dụng trí tuệ và sức quyến rũ để tiếp cận Vua Louis XV (Depp đóng). Trong lúc vị vua say đắm nhân tình mới, triều đình Pháp dần rơi vào khủng hoảng.

Ngoài Depp và Maiwenn, phim có sự góp mặt của các tên tuổi như Benjamin Lavernhe, Pierre Richard, Melvil Poupaud, Noémie Lvovsky, Pascal Greggory và India Hair.

Zing News Giải trí giới thiệu cuốn The Rock: Through the Lens: His Life, His Movies, His World khắc họa nhiều khoảnh khắc đặc biệt trong 20 năm qua của diễn viên Dwayne Johnson. Anh hiện là một trong những nam diễn viên được trả lương cao nhất thế giới.