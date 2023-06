Người nước ngoài vẽ bậy trên toa tàu metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên

Công an TP.HCM xác định người vẽ bậy trên toa tàu metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên là người đàn ông nước ngoài.

Ngày 13/6, Công an TP Thủ Đức phối hợp cùng Phòng cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã xác định được người vẽ bậy lên toa tàu metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên.

Bước đầu, cảnh sát cho biết người vẽ bậy là nam giới người nước ngoài. Phía Công an TP Thủ Đức đã bàn giao hồ sơ vụ việc cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM thụ lý theo thẩm quyền.

Sự việc toa tàu metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên được phát hiện sáng 30/4. Theo đó, thân đoàn tàu được phát hiện có hình vẽ bằng sơn, nhiều màu theo thể loại Graffiti (vẽ tranh đường phố). Hình sơn sau đó được Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR) khắc phục bằng dung môi tẩy rửa.

Sau khi xảy ra sự việc, lãnh đạo MAUR cùng Công An TP Thủ Đức, Tư vấn và nhà thầu Hitachi đã họp bàn phối hợp điều tra vụ việc và hướng dẫn các giải pháp tăng cường an ninh, an toàn hơn nữa cho khu vực depot trong thời gian tới.

Tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên là dự án đường sắt đô thị đầu tiên của TP.HCM. Công trình hiện đạt 95% tổng khối lượng, và 17 đoàn tàu (51 toa) của tuyến metro số 1 đang trong các giai đoạn thử nghiệm trước khi đưa vào nghiệm thu. Dự kiến, metro số 1 hoàn thành vào cuối năm nay và đưa vào vận hành trong năm 2024.