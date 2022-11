Người nước ngoài bị trộm xe ở trung tâm thương mại Vạn Hạnh Mall

Gửi xe máy ở trung tâm thương mại Vạn Hạnh Mall, người đàn ông nước ngoài bị kẻ trộm lấy mất chiếc tay ga hiệu Honda Air Blade.

Ngày 4/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM phát thông báo truy tìm chiếc xe máy là tang vật của vụ trộm xảy ra tại trung tâm thương mại Vạn Hạnh Mall, đường Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10.

Camera ghi lại hình ảnh kẻ trộm xe máy. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo cảnh sát, ngày 11/5, ông C. (48 tuổi, quốc tịch Philippines) chạy xe tay ga hiệu Honda Air Blade mang biển kiểm soát 59LD-414.82 tới trung tâm thương mại Vạn Hạnh Mall, quận 10, TP.HCM.

Sau khi quay lại, ông C. phát hiện chiếc xe đã bị lấy mất, nên trình báo công an. Trích xuất camera an ninh, cảnh sát xác định chiếc xe đã bị người đàn ông trộm đi.

Nhà chức trách đề nghị ai biết thông tin về vụ trộm, tang vật thì hệ với Đội 7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM ở số 459 đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TP.HCM để cung cấp thông tin, hỗ trợ điều tra.