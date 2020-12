Người nổi tiếng và ngôi sao truyền cảm hứng trong đại dịch

Những đóng góp của Anna Wintour, chủ biên tờ Vogue Mỹ, trong ngành thời trang không chỉ dừng lại ở thời gian trước dịch bệnh. Tâm huyết của bà vẫn tiếp tục trong thời gian giãn cách xã hội vì dịch Covid-19 với việc thành lập A Common Thread, một sáng kiến ​​gây quỹ nhằm hỗ trợ ngành thời trang khi đại dịch vẫn tiếp diễn. Việc xuất bản cuốn sách mới Postcards from Home: Creativity in a time of Crisis sẽ đóng góp vào sáng kiến này. Ảnh: Postcards from Home.