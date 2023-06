'Người Nhện' Tom Holland yêu say đắm bạn gái cao 1,79 m

Trong cuộc phỏng vấn với UNILAD, Tom Holland cho biết khả năng làm đồ gỗ thủ công giúp anh chinh phục trái tim Zendaya ở giai đoạn đầu yêu nhau. Nam diễn viên tự hào mình không kém cạnh thợ mộc.

"Tôi yêu thích đồ gỗ và từng làm bếp gỗ, làm văn phòng cho mẹ. Tôi đã đóng tất cả tủ trong phòng ngủ của mình và bắt tay ông ngoại làm một tổ chim nho nhỏ", sao phim Spider-Man chia sẻ.

Anh kể, khi đến nhà Zendaya và thấy cửa bị hỏng, anh đã xông xáo trổ tài để gây ấn tượng với bạn gái. "Tôi nghĩ trong đầu: 'Chà, anh sẽ sửa cửa cho em'. Và bây giờ, chúng tôi đang yêu nhau".

Bộ đôi hiện trong mối quan hệ say đắm. Holland chuyển từ Anh sang Mỹ để theo đuổi sự nghiệp và sống gần bạn gái. Theo nguồn tin Us Magazine, tình cảm giữa đôi trẻ bền chặt sau hơn một năm công khai. Họ được kể ngày càng khăng khít, yêu nhau nồng nàn hơn.

Theo Insider, mùa hè là thời điểm cả hai bận rộn với nhiều kế hoạch công việc. Trong khi Holland đang tất bật quảng bá series The Crowded Room, Zendaya tập trung cho lịch phát hành tác phẩm Challengers vào ngày 15/9.

Holland và Zendaya quen nhau đã lâu. Tuy nhiên, mãi đến năm 2016 họ mới thân thiết và nảy sinh tình cảm khi đóng chung phim Spider-Man: Homecoming.

Đầu tháng 7/2021, paparazzi bắt gặp cặp sao hôn nhau trên ôtô trong lúc dừng đèn đỏ ở khu Silver Lake (Los Angeles) - gần nhà của mẹ Zendaya, ngầm xác nhận tin hẹn hò.

Chia sẻ trên tạp chí GQ, Holland cho biết: "Tôi luôn kiên quyết giữ kín cuộc sống riêng tư của mình. Chúng tôi cảm thấy bị cướp mất quyền riêng tư. Tôi chưa sẵn sàng đơn giản vì chúng tôi không muốn".

Zing News Giải trí giới thiệu cuốn The Rock: Through the Lens: His Life, His Movies, His World khắc họa nhiều khoảnh khắc đặc biệt trong 20 năm qua của diễn viên Dwayne Johnson. Anh hiện là một trong những nam diễn viên được trả lương cao nhất thế giới.