'Người Nhện' Tom Holland và Zendaya - từ bạn thân tới yêu nhau

Trong lúc quảng bá bộ phim Spider-Man: Far From Home năm 2019, hai ngôi sao được ghi lại nhiều hình ảnh tình tứ từ phim trường đến các buổi phỏng vấn, giới thiệu phim. Song, lúc đó họ đều có tình yêu riêng. Page Six xác nhận Holland hẹn hò Olivia Bolton, trong khi đó Zendaya có tình cảm với Jacob Elordi - người hiện tại là bạn trai của người mẫu Kaia Gerber - trong thời gian đóng phim Euphoria.