'Người Nhện' Tom Holland và bạn gái trên thảm đỏ

Cặp sao Hollywood thoải mái thể hiện tình cảm kể từ khi lộ ảnh xuất hiện cùng nhau hồi tháng 7.

Ngày 5/12, Tom Holland và Zendaya tham dự buổi photocall của bom tấn Spider-Man: No Way Home ở London (Anh). Trên thảm đỏ, cặp tình nhân nắm tay nhau, giao tiếp bằng mắt và nở nụ cười trước ống kính.

Theo People, nam diễn viên và bạn gái diện trang phục cá tính. Zendaya không mang giày quá cao để tránh chênh lệch rõ chiều cao với Holland. Từ ngày lộ ảnh hẹn hò, Zendaya là Holland đã không còn ngại ngần trong việc thể hiện tình cảm. Họ cũng chứng tỏ sự đồng điệu qua phong cách thời trang.

Tom Holland và bạn gái Zendaya trên thảm đỏ buổi photocall của Spider-Man: No Way Home. Ảnh: People.

Page Six đưa tin hai ngày trước, Holland ôm chặt Zendaya ở lễ trao giải Quả Bóng Vàng. Hai ngôi sao có dịp hội ngộ vợ chồng danh thủ Lewandowski.

Xuất hiện ở The Graham Norton Show, cặp sao kể chuyện vui về sự chênh lệch chiều cao trong quá trình quay Spider-Man: No Way Home.

Zendaya nhớ lại: "Có một cảnh quay đặc biệt, trong đó Người Nhện đưa chúng tôi lên đỉnh cầu và anh ấy đặt tôi ở đó. Vì chênh lệch chiều cao nên tôi chạm đất trước anh ấy".

Tiếp lời, Holland đáp: "Cô ấy tiếp đất trước, sau đó đến tôi". Ngồi cạnh, Zendaya khen khoảnh khắc đó đáng yêu và cô cảm thấy thoải mái khi làm việc cùng bạn trai trên phim trường.

Khoảnh khắc Tom Holland và Zendaya hôn nhau trong xe hơi vào tháng 7. Ảnh: Daily Mail.

Trả lời phỏng vấn GQ hồi tháng 11, diễn viên đóng vai Người Nhện nói lý do từng giữ kín chuyện yêu Zendaya: "Mặt trái của sự nổi tiếng là khó thể nào kiểm soát những điều riêng tư. Khoảnh khắc thân mật mà tôi nghĩ của hai người, sẽ lại là khoảnh khắc được chia sẻ trên toàn thế giới. Bởi vậy, tôi luôn cố giữ kín cuộc sống riêng. Chúng tôi cảm thấy bị cướp mất sự riêng tư. Tôi không công khai tình cảm chỉ vì tôi chưa muốn, chưa sẵn sàng".

Zendaya và Tom Holland quen nhau đã lâu, đến năm 2016, họ trở nên thân thiết và nảy sinh tình cảm khi đóng chung phim Spider-Man: Homecoming. Đầu tháng 7, hai ngôi sao được ghi lại hình ảnh hôn nhau trên ôtô trong lúc dừng đèn đỏ ở khu Silver Lake (Los Angeles) - gần nhà của mẹ Zendaya. Họ không để ý đến người xung quanh, ngầm thừa nhận chuyện đang yêu nhau.