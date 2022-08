'Người Nhện' Tom Holland quyết xóa mạng xã hội

Tom Holland bị cuốn vào những bình luận tiêu cực, khiến tinh thần anh mệt mỏi. Vì thế, nam diễn viên quyết định xóa mạng xã hội.

Ngày 15/8, Tom Holland đăng video dài 3 phút, chia sẻ rằng anh sẽ xóa Instagram và Twitter khỏi các thiết bị điện tử. Nam diễn viên tránh xa mạng xã hội để tập trung chăm sóc sức khỏe và tinh thần.

"Tôi cảm thấy bị kích động quá mức bởi mạng xã hội. Tôi bị cuốn vào những bình luận nhắc tên mình. Điều đó gây ra ảnh hưởng không tốt đến tinh thần của tôi. Vì vậy, tôi quyết định xóa ứng dụng", nam diễn viên nói với 67,7 triệu người theo dõi.

Hình ảnh gần nhất được Tom Holland đăng tải trên mạng xã hội. Ảnh: @tomholland2013.

Holland cho biết anh mất khoảng một giờ để cố gắng diễn đạt hết suy nghĩ của mình. Nhân đây, sao phim Spider-Man: No Way Home nhắc đến tổ chức từ thiện về sức khỏe tinh thần cho thanh thiếu niên có trụ sở ở Anh.

"Tôi hiểu rằng những người có vấn đề tinh thần thường bị kỳ thị khủng khiếp. Tuy nhiên, với tôi, việc yêu cầu và tìm kiếm sự giúp đỡ không có gì xấu hổ cả. Chúng ta nên làm điều đó", anh chia sẻ trong video.

Quyết định tạm dừng hoạt động trên mạng xã hội của Holland khiến người hâm mộ bất ngờ. Nhiều bình luận đã gửi lời chúc, động viên nam diễn viên sớm ổn định tinh thần.

“Đừng lo lắng, chúng tôi hiểu nhưng chúng tôi cũng sẽ nhớ bạn", một người viết. Người khác bình luận dưới video của nam diễn viên: "Hy vọng bạn có cuộc sống tuyệt vời hơn khi tránh xa những bình luận độc hại".

Theo Deadline, Tom Holland được quan tâm hơn sau hiệu ứng mạnh mẽ của bom tấn Spider-Man: No Way Home cuối năm 2021. Điều này đồng nghĩa nam diễn viên phải đối mặt ý kiến khen, chê nhiều hơn.

Tom Holland và Zendaya trên thảm đỏ công chiếu Spider-Man: No Way Home. Ảnh: Hola.

Hiện, Holland nói anh đầu tư cho vai diễn mới. Nam diễn viên đang ở Mỹ ghi hình cho The Crowded Room, dự án phim truyền hình dài tập lấy cảm hứng từ tiểu thuyết phi hư cấu The Minds of Billy Milligan của Daniel Keyes.

Trong phim, tài tử nước Anh hóa thân thành Danny Sullivan - người đầu tiên được tuyên trắng án do mắc chứng rối loạn đa nhân cách.