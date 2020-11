‘Người Nhện’ Tom Holland đeo khẩu trang tạo dáng trên phim trường

Bức ảnh hậu trường của Tom Holland khi “Spider-Man 3” mới khởi quay phản ánh chính xác tinh thần của năm 2020: nghiêm chỉnh chấp hành đeo khẩu trang phòng dịch.

Sau Avengers: Endgame (2019), người hâm mộ đang chờ mong từng ngày khoảnh khắc được tiến vào Kỷ nguyên IV (Phase IV) của Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Nhiều bom tấn thuộc MCU hiện trong quá trình sản xuất, trong đó có Spider-Man 3 của đạo diễn Jon Watts.

Cái kết bất ngờ của Spider-Man: Far from Home (2019) làm dấy lên hàng loạt câu hỏi về số phận người anh hùng thiếu niên do Tom Holland thủ vai. Khán giả sẽ không phải chờ đợi lâu, bởi dự án Spider-Man 3 đã khai máy hồi cuối tháng 10.

Trên trang Instagram cá nhân, Tom Holland chia sẻ một bức ảnh hậu trường dự án. Tấm hình ghi lại cảnh ngôi sao trong trang phục Người Nhện đang tạo dáng hành động.

Điều đáng nói, bên cạnh chiếc mặt nạ của bộ trang phục Spider-Man, nam diễn viên còn đeo thêm một chếc khẩu trang ra bên ngoài. Mô tả đi kèm bức ảnh viết: “Hãy đeo khẩu trang. Tôi đây còn đang đeo liền hai lớp”.

Bài đăng hài hước của Tom Holland trên trang cá nhân. Ảnh: Instagram.

Hình ảnh được Tom Holland chia sẻ nhằm khuyến khích công chúng tuân thủ các biện pháp phòng dịch và giãn cách xã hội.

Cùng với việc các dự án phim lăn bánh trở lại, quy định an toàn phòng dịch trên phim trường được thực hiện nghiêm ngặt. Các biện pháp gồm xét nghiệm định kỳ Covid-19, giãn cách xã hội, cũng như cách ly toàn bộ đoàn phim.

Về phần Tom Holland, các biện pháp phòng dịch trên phim trường không còn là điều lạ lẫm. Nam diễn viên từng trải qua toàn bộ quy trình an toàn khi làm việc trên phim trường Uncharted trước khi trở lại với vai diễn Người Nhện.

Nội dung Spider-Man 3 hiện chưa được công bố. Nhưng tập phim chắc chắn sẽ tiếp nối cao trào bị bỏ lửng trong Far from Home.

Doctor Strange dự kiến xuất hiện trong phim riêng tiếp theo về Người Nhện. Ảnh: Cinema Blend.

Trong cảnh cuối phần trước, danh tính của Peter Parker đã bị bại lộ. Cùng với đó, cậu bị đổ oan tội sát hại Mysterio (Jake Gyllenhaal). Do đó, phần ba trong chùm phim riêng về Người Nhện thuộc MCU sẽ bắt đầu với bầu không khí hoàn toàn khác so với hai tác phẩm trước.

Thông tin gần đây cho biết nhân vật Doctor Strange do Benedict Cumberbatch thủ vai dự kiến góp mặt trong Spider-Man 3. Thông tin cho thấy Người Nhện có thể được dìu dắt bởi bàn tay của nhân vật phù thủy quyền năng.

Sự góp mặt của Doctor Strange đồng thời khơi lên vô số giả thiết trong cộng đồng người hâm mộ. Trong đó, phổ biến nhất là thuyết đa vũ trụ mở đường cho Spider-Verse (Vũ trụ Người Nhện) xuất hiện trong MCU.