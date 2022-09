Người Nhện hạ gục Maverick

Với bản tái phát hành mới, bộ phim siêu anh hùng đã vượt qua tác phẩm hành động của Tom Cruise để dẫn đầu doanh thu cuối tuần tại phòng vé Bắc Mỹ.

Theo Variety, bom tấn của Marvel Studios hợp tác với Sony Pictures: No Way Home đang thu hút khán giả sau khi tái phát hành vào dịp cuối tuần. Phiên bản mới của bộ phim có tên The More Fun Stuff Version , kéo dài hơn 11 phút với các cảnh quay chưa từng công chiếu trước đó, mang đến nhiều chi tiết bùng nổ như màn kết hợp giữa bộ ba Người Nhện và các phân cảnh hành động mãn nhãn.

Có mặt trên 3.935 rạp chiếu, bản tái phát hành của Spider Man đã thu về 6 triệu USD , dự kiến có thêm 1,6 triệu USD cho tới khi kết thúc kỳ lễ. Bên cạnh đó, phim hiện đã thu về 812,3 triệu USD ở Bắc Mỹ, củng cố vị trí là bộ phim có doanh thu cao thứ ba trong lịch sử phòng vé nội địa. Trên phạm vi toàn cầu, Spider-Man: No Way Home hiện thu về 1,89 tỉ USD với kinh phí sản xuất chỉ 200 triệu USD .

No Way Home gây bão ở bản đầu tiên (2021) và cả bản tái chiếu gần đây. Ảnh: Marvel Studios.

Do Jon Watts đạo diễn và Tom Holland thủ vai chính, bộ phim xoay quanh nhân vật Spider Man của Marvel Comics, tiếp nối thành công của series Spider Man: Home coming (2017) và Spider Man: Far From Home (2019). Khi mới ra rạp vào tháng 12/2021, No Way Home là phim điện ảnh đầu tiên vượt qua cột mốc 1 tỷ USD kể từ đại dịch Covid-19 với doanh thu khổng lồ 587,2 triệu USD sau tuần đầu công chiếu trên toàn thế giới.

Với những con số ấn tượng, No Way Home đã vượt qua doanh thu phòng vé của Top Gun: Maverick. Bom tấn hành động của Paramount hiện giảm nhẹ doanh thu với 5,5 triệu USD cuối tuần qua và ước tính đạt khoảng 7 triệu USD cho tới cuối hôm nay (5/9).

Dù vậy, bộ phim của ngôi sao Tom Cruise dự kiến vẫn vượt qua thành tích mà Black Panther (2018) của Marvel Studios đạt được và ghi tên mình vào top 5 bộ phim phát hành nội địa có doanh thu cao nhất mọi thời đại. Cụ thể, phim xếp sau Avatar ( 760 triệu USD ), Spider-Man: No Way Home ( 804 triệu USD ), Avengers: Endgame ( 853 triệu USD ) và Star Wars: The Force Awakens ( 936 triệu USD ).

Màn hội tụ của 3 Người Nhện tạo nên sức hút lớn cho phim. Ảnh: Marvel Studios.

Theo đánh giá của Variety, việc tái phát hành các bom tấn được coi là một chiến lược thành công của các hãng phim trong bối cảnh “mùa phim hè tồi tệ", khi doanh thu phòng vé giảm tới 30% so với năm 2019 và số phim ra rạp cũng giảm ở mức tương tự.