Người Nhện gặp rắc rối khi khám phá đa vũ trụ

Đoạn trailer đầu tiên của “Spider-Man Across the Spider-Verse” hé lộ nhiều chi tiết thú vị về đa vũ trụ Người Nhện.

Theo Collider, đoạn giới thiệu đầu tiên về hậu truyện Spider-Man da màu Miles Morales (Shameik Moore) vừa được tung ra. Spider-Man Across the Spider-Verse khiến người hâm mộ thích thú khi mang đến các phiên bản Người Nhện trong đa vũ trụ.

Đoạn trailer mở đầu bằng buổi tâm sự giữa Miles Morales và mẹ của mình khi anh gặp trở ngại. Xen lẫn cuộc trò chuyện là các cột mốc quan trọng từ phần phim đầu tiên cùng một số phân cảnh mới về đời sống của Miles Morales khi trở thành Người Nhện. Nối tiếp đó là việc Gwen Stacy (Hailee Steinfeld) trở lại vũ trụ của Morales và dẫn dắt anh qua cánh cổng năng lượng để du hành xuyên đa vũ trụ.

Chuyến du hành đầy bất trắc của Miles Morales trong đa vũ trụ Người Nhện. Ảnh: Sony Pictures.

Trong hành trình khám phá đa vũ trụ, Miles Morales bất ngờ khi gặp lại Spider-Man của Peter B. Parker (Jake Johnson). Spider-Man Across the Spider-Verse khiến người hâm mộ thích thú với phân cảnh Gwen Stacy đưa Miles Morales tới một thành phố toàn Người Nhện. Đặc biệt là sự xuất hiện của Spider-Man 2099 do tài tử Oscar Issac thể hiện. Bên cạnh đó, Spider-Man Across the Spider-Verse còn giới thiệu các phiên bản người nhện mới như Spider-Punk (Daniel Kaluuya) và Spider-Woman (Issa Rae).

Đoạn trailer kết thúc với phân cảnh Spider-Man 2099 cùng các phiên bản Người Nhện khác tham gia truy đuổi Miles Morales. Phản diện chính của bộ phim được xác nhận là The Spot (Jason Schwartzman) chưa xuất hiện trong các phân cảnh giới thiệu.

Spider Man: Across the Spider-Verse do Joaquim Dos Santos, Kemp Powers và Justin K. Thompson đồng thực hiện. Ngoài ra, bộ 3 đạo diễn sẽ tiếp tục chỉ đạo cho phần tiếp theo mang tựa đề Spider-Man: Beyond the Spider-Verse. Tác phẩm Spider Man: Across the Spider-Verse có sự tham gia của Shameik Moore, Shameik Moore, Jake Johnson, Jason Schwartzman, và Oscar Issac.

‘Spider-Man: Across the Spider-Verse’ tung trailer đầu tiên Đoạn giới thiệu đầu tiên của "Spider-Man: Across the Spider-Verse" đưa khán giả đi khám phá đa vũ trụ cùng Spider-Man da màu Miles Morales.