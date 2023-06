‘Người Nhện’ được khen

The Guardian nhận xét đa vũ trụ trong phim hấp dẫn không kém "Doctor Strange" và "Everything Everywhere All at Once".

Bộ phim được đầu tư với kinh phí 100 triệu USD. Ảnh: Sony Pictures. Spider-Man: Across the Spider-Verse (tựa Việt: Người Nhện: Du hành Vũ trụ Nhện) sẽ công chiếu vào ngày 2/6. Sau buổi chiếu sớm, tác phẩm được nhiều cây bút phê bình đánh giá tích cực. William Bibbiani của tờ The Wrap nhận xét phim mang đến câu chuyện phiêu lưu hấp dẫn, đầy thách thức với các nhân vật. Ông cho rằng tác phẩm không đơn thuần kể câu chuyện về Spider-Man, mà còn tận dụng toàn bộ công thức quen thuộc trong thương hiệu để tạo nên câu chuyện phức tạp, có chiều sâu và ý nghĩa. "Across the Spider-Verse ngấm ngầm đặt những tình huống khó xử về đạo đức trong một khuôn khổ hiện sinh khổng lồ. Tại đó, sự hy sinh không chỉ là bi kịch mà còn là nghĩa vụ", Bibbiani viết. Ngoài ra, ông còn dành lời khen cho phần hình ảnh mãn nhãn của phim. Trong khi đó, cây bút Clarisse Loughrey từ tờ Independent cho rằng phim "vượt qua ranh giới của một dự án hoạt hình". Cô dành lời khen cho kịch bản và cách đạo diễn khai thác câu chuyện giữa các tuyến nhân vật. Đồng quan điểm, nhà phê bình Peter Bradshaw của The Guardian nhận xét đa vũ trụ trong phim hấp dẫn không kém trong Dr. Strange và thậm chí là phim thắng Oscar Everything Everywhere All at Once. Chuyên gia Katie Walsh còn đánh giá Spider-Man: Across the Spider-Verse với số điểm 3.5/4, nhận xét phim là sự pha trộn tuyệt vời giữa nghệ thuật truyền thống và sự phá cách thú vị. Tác phẩm được đánh giá tích cực. Bên cạnh đó, một số ít ý kiến cho rằng bộ phim nhà Sony Pictures Animation mang đến quá nhiều nhân vật và sự kiện. Điều này khiến nội dung đôi lúc phức tạp, rối rắm, đặc biệt với những khán giả nhí. Trên Rotten Tomatoes, Spider-Man: Across the Spider-Verse nhận được đánh giá "cà chua tươi" 95% từ gần 100 nhà phê bình. Lấy bối cảnh hơn một năm sau phần đầu, phim tiếp tục xoay quanh quá trình chiến đấu chống tội phạm của Spider-Man/Miles Morales. Thế nhưng, anh phải đối mặt việc chuẩn bị vào đại học và sự nghi ngờ từ cha mẹ khi vắng nhà quá nhiều. Phim còn mang tới một phản diện mới là Spot/Jonathan Ohnn - nhà khoa học dưới trướng Kingpin/Wilson Fisk năm xưa.