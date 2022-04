'Người Nhện' cắt bỏ câu thoại lăng mạ người đồng tính

Người hâm mộ cho rằng việc hãng phim loại bỏ hình ảnh Người Nhện kỳ thị đồng tính là bước tiến mới cho các nhân vật siêu anh hùng.

Theo New York Post, người hâm mộ loạt phim Người Nhện đang vui mừng sau khi câu thoại kỳ thị cộng đồng LGBTQ+ trong Spider-Man (2002) bị cắt bỏ khi phát sóng trên ITV của Anh.

Kênh truyền hình đã cắt bỏ câu thoại lăng mạ nhạy cảm của Người Nhện Peter Parker (Tobey Maguire đóng) với nhân vật khác trong một trận đấu vật.

Câu thoại kỳ thị đồng tính của Peter Parker trong Spider-Man (2002) bị cắt bỏ. Ảnh: Sony.

Trong phân cảnh này, Peter Parker lần đầu tự thiết kế cho mình trang phục Người Nhện. Anh chuẩn bị chiến đấu cùng đối thủ cơ bắp để giành tiền thưởng lớn. Trong bản gốc, nhân vật của Tobey Maguire thoại: "Bộ đồ nhìn dễ thương đấy. Chồng anh đưa cho anh à?".

Việc định kiến về cộng đồng LGBTQ+ thời gian dài khiến bộ phim siêu anh hùng do Sony sản xuất gây tranh cãi. Sau 20 năm, đài ITV rút ngắn dòng chữ kỳ thị đồng tính thành "Bộ trang phục nhìn dễ thương đấy".

Người hâm mộ loạt phim cắt đoạn phim phát trên ITV và tự hào rằng nhà sản xuất đã loại bỏ hình ảnh Peter Parker kỳ thị đồng tính. Đó là bước tiến mới cho nhân vật siêu anh hùng và được nhiều người ủng hộ.

Tobey Maguire đóng vai Người Nhện trong ba bộ phim của đạo diễn Sam Raimi. Tài tử Đại gia Gatsby thể hiện lại vai Spider-Man trong bộ phim mới nhất về Người Nhện mang tên Spider-Man: No Way Home.

Việc Tobey Maguire tái hợp cùng hai diễn viên đóng vai Người Nhện khác là Andrew Garfield và Tom Holland khiến người hâm mộ MCU bất ngờ. Bộ ba đồng thời tái hiện lại meme Người Nhện chỉ tay nổi tiếng trên mạng xã hội.

Bộ ba Người Nhện tái hiện meme nổi tiếng trên mạng xã hội. Ảnh: Sony.

Việc tái hợp của bộ ba Người Nhện cùng những màn hành động mãn nhãn giúp Spider-Man: No Way Home thành công ngoài sức mong đợi. Bộ phim do Sony Pictures và Marvel Studios hợp tác sản xuất thu về gần 1,9 tỷ USD trên toàn cầu.

Theo Deadline, Sony đang có nhiều kế hoạch liên quan đến vũ trụ Spider-Man sau thành công của No Way Home. Gần đây, hãng phim công bố dự án điện ảnh về nhân vật El Muerto - đô vật sở hữu sức mạnh từng đọ sức với Spider-Man trong một trận đấu vì mục đích từ thiện.

Sau khi bị đối thủ El Dorado tìm tới đòi mạng và được Spider-Man cứu giúp, El Muerto đã bắt tay cùng siêu anh hùng trấn áp kẻ phản diện nguy hiểm. Đây sẽ là siêu anh hùng gốc Latin đầu tiên của MCU được làm phim riêng. Nhân vật do ca sĩ nổi tiếng Bad Bunny thủ vai.