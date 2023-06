'Người Nhện' bị xóa sổ khỏi các rạp Trung Đông

"Spider-Man: Across the Spider-Verse" được lên kế hoạch ra mắt ở Trung Đông vào ngày 22/6. Tuy nhiên, phim đã bị xóa khỏi danh sách phát hành một cách lặng lẽ.

Ngày 16/6, Fox News đưa tin Spider-Man: Across the Spider-Verse đột ngột bị xóa khỏi danh sách rạp chiếu phim ở hơn 10 quốc gia có đa số dân theo đạo Hồi mà không có lời giải thích.

Giới yêu phim đồn đoán rằng nguyên nhân có thể xuất phát từ lá cờ tự hào của người chuyển giới xuất hiện trong phim. Đó là cờ in dòng chữ "Protect Trans Kids" được treo trong phòng của Gwen Stacy/Spider-Woman (Hailee Steinfeld lồng tiếng).

Tuy nhiên, Empire Entertainment - nhà phân phối bộ phim hoạt hình do Sony Pictures sản xuất ở Trung Đông - không phản hồi chuyện này.

Spider-Man (Shameik Moore lồng tiếng) và Gwen Stacy (Hailee Steinfeld lồng tiếng) trong một cảnh của Spider-Man: Across the Spider-Verse. Ảnh: Sony Pictures.

Không ban hành lệnh cấm chính thức đối với Across the Spider-Verse, nhưng có dấu hiệu cho thấy bộ phim không được chiếu. "Việc phim xuất hiện ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất là không thể", nguồn tin thân cận chia sẻ. Nguồn này cho biết thêm, các quốc gia Trung Đông kiểm duyệt nghiêm ngặt các bộ phim dành cho trẻ em và khán giả nhỏ tuổi.

Trên trang Twitter chính thức của Saudi Cinema, tuyên bố có đính kèm áp phích của phim cho biết họ không phê duyệt bất kỳ tác phẩm nào trái với quy định về nội dung của quốc gia.

Emaar Entertainment - công ty mẹ của công ty điện ảnh Reel Cinemas Dubai - cũng xác nhận trên Associated Press rằng họ sẽ không phát hành Across the Spider-Verse.

Tác phẩm siêu anh hùng lấy nhân vật Miles Morales làm trung tâm khởi chiếu ở tất cả cụm rạp nước Mỹ vào đầu tháng 6, mang về doanh thu cuối tuần tăng gấp 3 lần phần phim trước đó.

Ban đầu, phim được lên kế hoạch ra mắt ở Trung Đông vào ngày 22/6, trước lễ Eid al-Adha của người Hồi giáo. Phim được liệt kê trong chương trình chiếu phim vào tuần trước tại các quốc gia như Kuwait, UAE, Oman, Ả Rập Saudi, Qatar, Bahrain, Lebanon và Ai Cập, nhưng sau đó bị xóa một cách đột ngột và lặng lẽ.

Lightyear cũng không thể phát hành ở các quốc gia có người theo đạo Hồi. Ảnh: Lightyear.

Đây không phải lần đầu phim hoạt hình Hollywood bị cấm chiếu ở Trung Đông. Năm ngoái, Lightyear - phim hoạt hình khoa học viễn tưởng có Chris Evans lồng tiếng - bị cấm ở 13 quốc gia có người theo đạo Hồi vì chiếu cảnh hôn đồng tính nữ.