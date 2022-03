'Người Nhện bị giải Oscar hắt hủi'

Dù đạt thành công lớn về mặt doanh thu và nhận đánh giá tích cực từ nhà phê bình, "Spider-Man: No Way Home" trượt các đề cử lớn tại Oscar lần thứ 94.

Trong cuộc phỏng vấn của Daily Telegraph, nam diễn viên Andrew Garfield - một trong ba phiên bản Người Nhện của Spider-Man: No Way Home - cho biết anh thấy bất ngờ khi bộ phim không có đề cử Oscar nào ngoài Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc.

"Đây là bộ phim lớn thứ sáu trong lịch sử điện ảnh. Làm được bộ phim khiến hàng triệu khán giả muốn ra rạp xem là điều kỳ diệu. Nhưng đôi khi những người muốn trao giải không cảm thấy điều đó. Rõ ràng bộ phim đang bị Oscar hắt hủi. Cá nhân tôi cảm thấy hài lòng với phản ứng của khán giả, như vậy là đủ", nam diễn viên nói.

Andrew Garfield (trái) trở lại Spider-Man: No Way Home sau hai phần phim The Amazing Spider-Man. Ảnh: Variety.

Nam diễn viên đồng thời nhắc đến việc được đề cử hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc với vai diễn trong Tick, Tick... Boom!.

"Thành thực mà nói việc bỏ phiếu không phải chuyện của tôi. Họ có ý kiến riêng để công nhận một diễn viên tuyệt vời. Tôi nghĩ Olivia Colman có màn trình diễn hay nhất trong năm nay", anh nói.

Spider-Man: No Way Home ra rạp tháng 12/2021 và liên tục lập nhiều kỷ lục. Bộ phim cuối cùng trong bộ ba Người Nhện của Tom Holland đạt tổng doanh thu 1,88 tỷ USD và hiện là tác phẩm có doanh thu cao thứ sáu mọi thời đại.

Bất chấp thành công về doanh thu và được nhiều nhà phê bình khen ngợi, Spider-Man: No Way Home chỉ có một đề cử Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc. Phim tranh giải cùng Shang Chi And the Legend of the Ten Rings, Dune, Free Guy và No Time to Die.

Trước đó, nhiều người trong ngành phản đối kết quả này. Trong cuộc phỏng vấn của The Times, từ tài tử Samuel L. Jackson nói ông thấy lạ vì Viện Hàn lâm không công nhận những bộ phim giữ cho ngành công nghiệp điện ảnh tồn tại.

Spider-Man: No Way Home là bộ phim thành công thứ sáu mọi thời đại. Ảnh: Sony.

"Họ nên có giải Oscar cho bộ phim nổi tiếng nhất. Đó là những gì doanh nghiệp đang hướng đến. No Way Home làm được điều mà các hãng phim đều thèm khát là đưa mọi người vào rạp chiếu", nam diễn viên nói.

Một số người trong ngành khác như chủ tịch Marvel Kevin Feige, đạo diễn Kevin Smith, nam MC Jimmy Kimmel - người từng chủ trì Oscar 2018... đều không hài lòng khi Spider-Man: No Way Home trượt các đề cử lớn tại giải thưởng của Viện Hàn lâm.

Lễ trao giải Oscar dự kiến ​​tổ chức tại Nhà hát Dolby ở Hollywood, Mỹ ngày 27/3 (giờ Mỹ) và trực tiếp trên đài ABC.