'Người Nhện' Andrew Garfield ngừng đóng phim

Sau hai năm tham gia vào nhiều bộ phim ăn khách và đoạt giải, Andrew Garfield quyết định ngừng diễn xuất, dành thời gian riêng cho bản thân.

Trong cuộc phỏng vấn của tạp chí Variety, nam diễn viên Andrew Garfield nói anh muốn ngừng diễn xuất để bản thân được nghỉ ngơi, quay về trạng thái bình thường trong một thời gian.

"Tôi cần phải điều chỉnh và xem xét lại những gì tôi muốn làm tiếp theo và bản thân trở thành ai trong tương lai. Điều tôi cần là một chút thời gian", nam diễn viên nói.

Andrew Garfield và Will Smith tại sân khấu Oscar 2022. Ảnh: Getty.

Kể từ năm 2020, sao phim Người Nhện siêu đẳng trở lại mạnh mẽ với hàng loạt vai chính trong các bộ phim được chú ý như Mainstream, The Eyes of Tammy Faye, Tick, Tick... Boom! và Spider-Man: No Way Home - tác phẩm thu gần 1,9 tỷ USD trên toàn cầu.

Trong The Eyes of Tammy Faye, nam diễn viên đóng vai Jim Bakker, một kẻ lừa đảo bị kết án. Đối với Tick, Tick... Boom!, Andrew thể hiện tài năng âm nhạc khi đảm nhận vai nhà soạn nhạc người Mỹ Jonathan Larson.

Trong Spider-Man: No Way Home, anh thể hiện lại vai Spider-Man. Việc Andrew Garfield tái hợp cùng hai diễn viên đóng vai Người Nhện khác là Tobey Maguire và Tom Holland khiến người hâm mộ bất ngờ.

Sắp tới, nam diễn viên đảm nhận vai chính trong miniseries Under the Banner of Heaven. Đây là vai diễn cuối cùng trước khi Andrew Garfield muốn nghỉ ngơi một thời gian.

Trong năm qua, vai diễn trong Tick, Tick... Boom! giúp nam diễn viên giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc phim nhạc kịch của Quả cầu Vàng. Ngôi sao người Mỹ đồng thời được đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc ở giải Oscar và SAG.

Andrew Garfield (giữa) cùng Tom Holland và Tobey Maguire trong phần mới của Người Nhện. Ảnh: Sony.

Tuy nhận giải và được đề cử ở hạng mục quan trọng của hai giải thưởng lớn, Andrew Garfield tự nhận mình chỉ là người may mắn và được hưởng đặc ân lớn của ngành công nghiệp điện ảnh.

Theo Mirror, sau khi để vuột mất giải Oscar vào tay Will Smith, nam diễn viên đã chia tay bạn gái. Andrew và nữ người mẫu Alyssa quyết định chia tay trong êm đẹp. Hồi tháng 2, họ cùng tham dự lễ trao giải SAG. Song, "Người Nhện" sau đó một mình đến thảm đỏ Oscar.

"Andrew và Alyssa rất đẹp đôi. Ban đầu, mọi chuyện diễn ra theo hướng tốt đẹp. Họ bên nhau được một thời gian trước khi công khai. Song, lịch làm việc bận rộn khiến họ khó gặp nhau để tiếp tục mối quan hệ", nguồn tin nói với The Sun.