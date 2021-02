Người Nhật mắc Covid-19 tử vong trong khách sạn ở Hà Nội do đột tử

Đại diện Công an Hà Nội cho biết không có dấu hiệu hình sự trong vụ việc. Nạn nhân cũng vừa được CDC Hà Nội xác định dương tính với SARS-CoV-2.

Chiều 14/2, thượng tá Trần Đình Nghĩa, phát ngôn viên Công an Hà Nội, cho biết sau khi tổ chức khám nghiệm, cơ quan công an bước đầu xác định người đàn ông quốc tịch Nhật Bản tử vong ở quận Tây Hồ do đột tử.

"Không có dấu hiệu hình sự trong vụ việc này", ông Nghĩa thông tin. Hiện, công an phối hợp với CDC Hà Nội và các đơn vị khác tiến hành những thủ tục tiếp theo.

Trao đổi với Zing chiều 14/2, Phó giám đốc phụ trách CDC Hà Nội Trương Quang Việt cho biết người đàn ông trên tử vong ở một khách sạn tại quận Tây Hồ (Hà Nội) đã được xét nghiệm và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

"Người này trước đó hoàn thành đợt cách ly 14 ngày sau khi nhập cảnh Việt Nam", ông Việt nói.

Thông tin thêm về bệnh nhân này, ông Việt cho biết trước mắt các đơn vị pháp y phải khám nghiệm để xác định nguyên nhân tử vong. Nhưng nhiều khả năng người này chết không phải do mắc Covid-19.

"Hiện, thi thể nạn nhân vẫn ở Bệnh viện Việt Đức, sau khi khám nghiệm tử thi và xem xét các tổn thương ở phổi mới biết người này có phải chết vì Covid-19 hay không", ông Việt nói thêm.

Theo CDC Hà Nội, người này hết cách ly từ ngày 31/1. Sau khi hoàn thành thời gian cách ly, người này có đi làm ở quận Hoàn Kiếm, và vào TP.HCM.

Về việc truy vết, rà soát lịch trình của bệnh nhân này, ông Việt cho biết trước mắt CDC Hà Nội sẽ liên hệ với nơi người này làm việc, trích xuất hình ảnh từ camera tại những nơi người này đến để tìm kiếm các trường hợp từng gặp nạn nhân.

Sở Y tế cũng đề nghị những ai từng gặp người này hay đến các địa điểm bệnh nhân đã tới cùng thời điểm, cần liên hệ ngay với trạm y tế, trung tâm y tế trên địa bàn, hoặc gọi điện thông báo đến số điện thoại: 0969-082-115; 0949-396-115.

Những địa điểm này gồm: Khách sạn IBIS, TP.HCM, đêm 31/1; khách sạn Somerset Westpoint, số 2 đường Tây Hồ, Quảng An, Tây Hồ, ngày 1-13/2; tòa nhà Sun Red River, số 23 đường Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm và nhà hàng Tokyo Red Grill tầng 2 (12-13h ngày 2/2).

Nhà hàng Hachi Ju Hachi số 168 Xuân Diệu, Quảng An, Tây Hồ, 18-20h ngày 3/2; phòng khám Raffles Medical, số 51 Xuân Diệu, Quảng An, Tây Hồ, sáng 4/2 và ngày 8/2; nhà hàng Torikichi số 75 Kim Mã Thượng, Linh Lang, Ba Đình, 19-21h ngày 5/2.

Ngoài ra, những hành khách trên chuyến bay VN254 từ TP.HCM ra Hà Nội ngày 1/2 cần liên hệ cơ quan y tế nói trên.