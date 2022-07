Người Nhật đổ xô mua bảo hiểm say nắng

Trước tình trạng thời tiết nắng nóng khắc nghiệt, một số hãng bảo hiểm tại Nhật bản đã cho ra mắt gói chi trả quyền lợi y tế cho khách hàng bị say nắng.

Theo Bloomberg, một số công ty bảo hiểm Nhật Bản bắt đầu cho ra mắt các gói bảo hiểm sức khỏe dành riêng cho khách hàng bị say nắng. Đây là chính sách mới sau khi người dân tại quốc gia Đông Á đang phải trải qua mùa hè khắc nghiệt thời gian qua.

Dù tháng 6 thường là giai đoạn mùa mưa tương đối mát mẻ, số liệu từ Cơ quan Khí tượng Nhật bản cho thấy nhiệt độ tại các thành phố lớn như Tokyo đã vượt quá 35 độ C trong 6 ngày liên tiếp. Đợt nắng nóng diện rộng đã khiến hơn 14.000 người phải nhập viện cấp cứu trong vòng một tuần.

Sompo Holding và Sumitomo Life Insurance - 2 trong số những công ty bảo hiểm lớn nhất cả nước - cho biết chính sách mới được thiết kế đặc biệt để trang trải các chi phí y tế phát sinh nếu khách hàng bị say nắng.

Sau khi hợp tác với đơn vị thanh toán di động PayPay của Softbank Group, Sumitomo Life đã bắt đầu triển khai gói bảo hiểm mới vào tháng 4 với chi phí chỉ 100 yen, tương đương 0,73 USD , trong phạm vi một ngày.

Người Nhật vật lộn trong thời tiết nóng tới 35 độ C. Ảnh: Time.

Nếu mua trước 9 giờ sáng, bảo hiểm có giá trị từ 10 giờ sáng ngày hôm đó, bao gồm chi phí nằm viện và chi phí y tế khác do nắng nóng gây ra. Đây được coi là loại bảo hiểm mới nhất tại Nhật Bản.

Vào ngày 29/6, Sumitomo Life bán được 6.900 hợp đồng bảo hiểm say nắng, gấp 17 lần ngày trước đó (khoảng 400 hợp đồng).

Đối với Sompo, công ty sẽ chi trả các quyền lợi trong quá trình nằm viện, phẫu thuật hay thậm chí bị tử vong do tiếp xúc với ánh mặt trời hoặc quá nhiệt. Chính sách này ban đầu dự kiến chỉ áp dụng cho trẻ em. Tuy nhiên, Sompo đã phải mở rộng phạm vi độ tuổi khách hàng do số lượng người dân say nắng gia tăng.

“Những gói bảo hiểm này không nhằm mục đích sinh lợi và có thể dễ dàng tiếp cận đến những khách hàng chưa được trang bị chính sách bảo vệ sức khỏe hoặc đơn thuần là tò mò về nó. Nếu trải nghiệm tốt, chính sách này có thể mở ra những cơ hội bán hàng khác”, ông Steven Lam, nhà phân tích của Bloomberg Intelligence, nhận định.