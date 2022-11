Người nhà bệnh nhân đập vỡ kính xe 115, uy hiếp tài xế

Người nhà bệnh nhân đập kính xe và có hành vi chửi bới, đòi đánh tài xế, ép quay xe chở bệnh nhân đi bệnh viện tuyến trên.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h30 ngày 16/11, do va chạm giao thông bị chảy máu đầu, ông Trần Hiền (57 tuổi, trú tại khối 9, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) được đưa vào Trung tâm Y tế huyện Can Lộc cấp cứu.

Khi kíp trực đang tiến hành sơ cứu ban đầu, người nhà của bệnh nhân Hiền kéo đến không cho băng bó, yêu cầu chuyển lên tuyến trên. Khoảng 30 phút sau đó, Trung tâm Y tế huyện Can Lộc đã hoàn tất việc ký giấy chuyển tuyến và điều động lái xe Hoàng Hải Đ., điều dưỡng Bùi Thị H. chở bệnh nhân Trần Hiền vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.

Khi xe di chuyển đến đầu địa phận thành phố, cách Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh khoảng chừng 6 km, thì người nhà bệnh nhân la hét, đập phá kính xe, đòi đánh tài xế, ép buộc quay xe chở bệnh nhân Hiền ra Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An với quãng đường khoảng 50 km.

Kính chắn giữa buồng lái và buồng bệnh nhân xe cấp cứu bị người nhà bệnh nhân Trần Hiền đập vỡ.

Trao đổi với phóng viên, điều dưỡng Bùi Thị H. cho biết bệnh nhân Trần Hiền nhập viện do bị tai nạn giao thông khiến xương hàm và xương mắt cá trong của bàn chân phải bị vỡ, nhưng trạng thái hoàn toàn tỉnh táo. Khi ông này đang cấp cứu tại khoa ngoại, người thân và một số người lạ mặt kéo đến rất đông, không cho băng bó mà bắt giữ nguyên máu me để chụp ảnh và yêu cầu bệnh viện cho chuyển tuyến.

“Theo quy định, lãnh đạo trung tâm chỉ được ký giấy chuyển tuyến vào bệnh viện tỉnh, còn ra Nghệ An thì trái tuyến, hơn nữa trước khi đi, người nhà bệnh nhân cũng không có phản ứng gì cả. Tuy nhiên, khi vừa qua cầu Cày, nhìn thấy Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh thì họ la hét, yêu cầu quay xe chở bệnh nhân ra Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An”, điều dưỡng H. thông tin.

“Khi tài xế chưa kịp quay xe, người nhà bệnh nhân chửi bới, quát tháo, lấy thanh nẹp cứu thương đập vỡ kính chắn buồng lái và buồng bệnh nhân rồi với lên đòi đánh lái xe Đ. nhưng tôi kịp thời ngăn lại được. Quá lo sợ trước thái độ hung hãn của 5 người nhà bệnh nhân đi cùng trên xe, nên chúng tôi phải làm theo yêu cầu của họ'', chị H. nói thêm.

Cũng theo điều dưỡng H., quá trình di chuyển, phải ngồi gần để xử lý nếu có sự cố nên thỉnh thoảng bệnh nhân Hiền lại phun nước bọt khiến quần áo mặt mũi của chị lấm lem. Người nhà liên tục chửi bới, xúc phạm, đòi đốt xe cho đến khi ra đến cầu Bến Thủy mới thôi.

“Thậm chí quá trình ngồi trên xe, họ còn gọi điện bố trí 2 chiếc xe bám theo để khi xe vừa dừng chân đến bệnh viện, thì tiến hành rút chìa khóa xe cứu thương và kéo tài xế ra chỗ khác để đánh. Rất may là xe chở bệnh nhân cấp cứu, nên ưu tiên không phải dừng đèn đỏ, mà chạy một mạch với tốc độ cao, nên cắt đuôi được”, điều dưỡng H. kể lại trong tâm trạng chưa hết hoang mang.

Cũng theo lời kể của chị H., dọc đường đi, người nhà bệnh nhân còn nói chuyện với nhau nếu không đánh được tài xế Đ. ở Nghệ An, thì khi trở về sẽ chặn đánh dọc đường.

Theo ông Nguyễn Trường Sinh, giám đốc Trung tâm Y tế huyện Can Lộc, sau khi xe cấp cứu của bệnh viện bị người nhà bệnh nhân đập phá hư hỏng, lái xe và điều dưỡng bị đe dọa, chửi bới, buộc phải làm theo mệnh lệnh của họ, Trung tâm Y tế đã báo cáo và đề nghị Công an huyện Can Lộc vào cuộc điều tra làm rõ.