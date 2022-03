Người ngồi sau không thắt dây an toàn sẽ tăng nguy cơ gây tử vong

Theo nghiên cứu của Viện Bảo hiểm An toàn Đường cao tốc Mỹ (IIHS), việc thắt dây an toàn ở hàng ghế sau có thể giảm bớt nguy cơ tử vong cho tất cả người trên xe.

Thắt dây an toàn là một thói quen cần thiết khi sử dụng ôtô. Không chỉ người lái và hành khách ngồi hàng ghế trước, một số quốc gia còn đưa ra quy định bắt buộc những hành khách ngồi ở hàng ghế sau phải thắt dây an toàn trong quá trình di chuyển.

Tuy nhiên, trên thực tế nhiều người dùng vẫn còn chủ quan khi ngồi ở hàng ghế sau không thắt dây an toàn. Thậm chí, việc không sử dụng đai an toàn khi ngồi phía sau có thể gây thương tích hoặc thậm chí làm ảnh hưởng đến tính mạng của hành khách ngồi phía trước khi xe xảy ra va chạm.

Không thắt dây an toàn dễ dẫn đến tử vong

Cụ thể, hành khách ngồi hàng ghế sau không thắt dây an toàn bị lực tác động đẩy dồn về phía trước, va đập vào hàng ghế phía trước dẫn đến chấn thương, đặc biệt ở phần đầu và chân. Bên cạnh đó có thể dẫn đến tử vong, đặc biệt là khi xe bị lật.

Những người không thắt dây an toàn cũng làm tăng nguy cơ bị thương hoặc tử vong cho những người khác trong xe lên 40%. Thậm chí, nếu xảy ra tai nạn, người ngồi phía sau không thắt dây an toàn có thể làm tăng nguy cơ tử vong cho người ngồi phía trước tới 137% so với người có thắt dây an toàn.

Thắt dây an toàn khi ngồi ở hàng ghế thứ 2 sẽ giảm nguy cơ thương tích gây tử vong. Ảnh: Lộc MT.

Theo kết quả khảo sát của Viện Bảo hiểm An toàn Đường cao tốc Mỹ (IIHS), số người sử dụng dây đai an toàn vào năm 2019 là 91% đối với lái xe và 89% đối với hành khách ngồi phía trước bên phải, trong khi con số này ở người ngồi hàng ghế sau là 78%.

Theo chuyên gia nghiên cứu Jessica Jermakian của IIHS: “Hơn 50% số người tử vong ở hàng ghế sau vì họ không thắt dây an toàn và con số đó có thể giảm xuống nếu hành khách phía sau đeo chúng”.

IIHS cũng cho rằng, việc sử dụng dây đai an toàn ở hàng ghế sau giảm 58% nguy cơ thương tích gây tử vong trên những mẫu sedan và 75% trên các mẫu SUV, MPV và xe bán tải.

Hãng xe tăng cường cảnh báo

Tại thị trường Mỹ, Volvo là hãng xe đầu tiên trang bị cảnh báo cho tài xế khi hành khách ngồi hàng ghế sau không thắt dây an toàn. Một số hãng xe cũng đã trang bị hệ thống nhắc nhở việc sử dụng dây an toàn cho hành khách ngồi ở hàng ghế sau, nhưng đa phần các mẫu xe đang bán tại Mỹ không được trang bị tính năng này.

Cục An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia Mỹ (NHTSA) cũng khuyến cáo việc các hãng xe nên trang bị tính năng nhắc nhở việc thắt dây an toàn phía sau. Nghiên cứu của IIHS cũng cho thấy người dùng muốn tính năng này được trang bị trên những mẫu xe trong tương lai. Tuy nhiên, theo David Kidd, nhà khoa học, nghiên cứu cấp cao của cơ quan này cho biết tính năng này khó đạt được độ chính xác cao.

Các hãng xe được khuyến cáo tăng mức độ cảnh báo khi người ngồi sau không thắt dây an toàn. Ảnh: Lộc MT.

Ví dụ, nếu không được phát triển hoàn chỉnh, khi xe đang đứng yên, một đứa trẻ mới biết đi ngồi trên ghế trẻ em có thể khiến xe phát cảnh báo sai. Điều đó khiến cảnh báo bằng âm thanh, vốn phổ biến hiện nay không hữu dụng. Thay vào đó, các hãng xe nên trang bị hệ thống cảnh báo thông qua màn hình, cho phép người lái nhắc nhở hành khách thắt dây an toàn, đồng thời giảm thiểu tình trạng cảnh báo sai.

Hệ thống hàng ghế sau cũng phải được tích hợp cảnh báo bằng âm thanh và hình ảnh nếu dây an toàn phía sau không được thắt trong khi xe đang di chuyển.

Chế tài xử phạt tại Việt Nam

Thực tế, ý thức trong việc thắt dây an toàn của người Việt Nam đã nâng cao hơn trong những năm trở lại đây, tuy nhiên đối với hàng ghế sau, nhiều người vẫn còn tâm lý chủ quan.

Tại Việt Nam, bộ luật liên quan đến việc thắt dây an toàn phía sau chỉ mới phổ biến trong vòng 4 năm trở lại đây. Cụ thể, từ ngày 01/01/2018, Nhà nước ban hành Nghị định số 46/2016/NĐ-CP, quy định người điều khiển, người ngồi trên xe ôtô (bao gồm cả người ngồi ở hàng ghế phía trước và người ngồi ở hàng ghế phía sau) nếu không thắt dây an toàn khi xe đang chạy thì sẽ bị xử phạt với mức phạt 100.000-200.000 đồng.

Đến ngày 30/12/2019, Thủ tướng đã ban hành Nghị định 100/2019/NĐ-CP thay thế cho Nghị định 46/2016/NĐ-CP và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020. Theo đó, mức phạt liên quan đến việc không thắt dây an toàn dành cho người điều khiển xe tăng lên 800.000-1.000.000 đồng, còn hành khách là 300.000-500.000 đồng.