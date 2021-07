Người nghèo Ấn Độ oằn mình giữa cái nóng hơn 40 độ C

Tại thành phố Sri Ganganagar giữa sa mạc Thar, đối phó với nắng nóng không phải là điều dễ dàng. Đây cũng là thực tế mà hàng trăm triệu người nghèo Ấn Độ đang phải đối mặt.

Sri Ganganagar là một trong những nơi nóng nhất ở Ấn Độ. Với người dân thành phố này, 50 độ C không phải là nhiệt độ hiếm thấy.

Do nắng nóng, hai triệu người dân ở Sri Ganganagar và vùng phụ cận khó có thể ngủ dậy muộn trong những tháng hè. Đến cuối buổi sáng, cái nóng trở nên khủng khiếp. Nhiệt độ bên ngoài lên đến 42 độ C. Hầu hết người dân không ra khỏi nhà cho đến buổi chiều.

Ông Sitaram Sevta nhận thấy người dân thành phố đã quá quen với nắng nóng. “Mọi người vẫn sống với cái nóng này”, ông nói.

“Đây chưa phải là quá nóng. Mùa hè thực sự tại Sri Ganganagar vẫn chưa đến. Nhiệt độ mới chỉ ở mức 41-42 độ”, ông Sevta nhận định.

Cái nóng khủng khiếp

“Chỉ những ai có việc cần thiết mới ở ngoài đường vào buổi trưa. Chúng tôi đều ngồi dưới đây”, ông Dinesh Kumar Shah, một người bán hoa quả tại Sri Ganganagar, chỉ lên chiếc ô lớn của mình.

Rất ít người có điều hòa nhiệt độ. Người dân chủ yếu sử dụng quạt máy và quạt hơi nước. Tuy vậy, khu vực này thường xuyên bị mất điện. Những tấm bạt lớn được trải lên để ngăn ánh nắng mặt trời.

Một bé gái tắm cho gia súc tại Sri Ganganagar hôm 4/7. Ảnh: AFP.

“Người nghèo chúng tôi chịu tác động nặng nề nhất”, ông Kuldeep Kaur, một người dân địa phương, nói. “Quạt chỉ thổi gió nóng”.

“Trẻ con trải qua mùa hè ở nhà rất khó khăn. Tuy vậy, dân thường chúng tôi không thể làm gì. Chúng tôi chỉ biết chịu đựng”, ông Kaur than thở.

Bên dòng kênh thủy lợi của thành phố, nhiều người đắm mình trong dòng nước đục để tránh cái nóng. Người dân địa phương nắm được lịch xả nước của các trạm bơm. Do đó, họ biết rõ cần phải ở đâu vào lúc nào để có thể tắm mát.

“Điều này tuyệt vời hơn bất cứ chiếc quạt nào”, Arjun Sarsar, 16 tuổi, cảm thán sau khi cùng bạn bè vui đùa 4 tiếng bên dòng nước.

Nguy cơ chết người

Nhiệt độ trung bình tại Ấn Độ năm 2018 cao hơn 0,7 độ C so với đầu thế kỷ 20. Con số này đến năm 2100 có thể lên đến 4,4 độ C, theo báo cáo gần đây của chính phủ Ấn Độ.

Nghiên cứu cũng dự báo tần suất các đợt nắng nóng sẽ cao gấp 3 lần so với giai đoạn 1976-2005. Thời gian mỗi đợt nắng nóng cũng sẽ kéo dài gấp đôi.

Theo dự thảo báo cáo bị rò rỉ cuối tháng 6 của Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC) thuộc Liên Hợp Quốc, hàng trăm triệu người sẽ bị tác động bởi các đợt nắng nóng chết người từ nay đến năm 2080.

Tần suất nắng nóng chết người có thể lên đến 30 ngày mỗi năm, kể cả khi mục tiêu của Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu năm 2015 được hoàn thành.

Hai đứa trẻ Ấn Độ đùa nghịch bên vòi nước. Ảnh: Hindustan Times.

Ngoài ra, theo báo cáo của IPCC, một số khu vực sẽ phải chịu đựng nhiều thiên tai cùng lúc, từ nắng nóng, hạn hán, bão lũ đến cháy rừng trong tương lai gần.

Nhà khoa học khí hậu Jennifer Francis tại Trung tâm Nghiên cứu Khí hậu Woodwell, Mỹ nhận định biến đổi khí hậu để lại tác động lên toàn thế giới, cũng như lên từng cá nhân.

“Cư dân ở những nơi nóng ẩm sẽ bị tác động nhiều nhất. Ở đây, con người không thể thoát khỏi nhiệt lượng mà chúng ta tự sinh ra trong quá trình hoạt động”, bà Francis giải thích. “Nếu tình trạng này diễn ra quá nghiêm trọng, chúng ta sẽ không chịu đựng nổi”.

Các đợt nắng nóng dài ngày gây nguy hại đến sức khỏe con người, đặc biệt khi đi cùng độ ẩm cao.

Hiện tượng này có thể khiến con người không thể toát mồ hôi để hạ nhiệt. Một người trưởng thành có thể tử vong chỉ sau vài giờ đồng hồ.

“Nhiệt độ và độ ẩm đang tăng cao tại Ấn Độ và trên toàn thế giới”, nhà khoa học khí hậu Roxy Mathew Koll tại Viện Khí tượng Nhiệt đới Ấn Độ nói với AFP. “Đó không chỉ là các đợt nóng. Sự gia tăng trong độ ẩm không khí khiến bạn cảm thấy nhiệt độ cao hơn thực tế”.

“Mùa hè thực sự chưa đến”

Các thành phố Ấn Độ đang thực hiện các “kế hoạch hành động” để đối phó với nắng nóng, bao gồm trồng cây xanh trong khu vực đô thị hay sơn lại mái nhà bằng các màu sắc phản quang.

Tại Sri Ganganagar, người dân Ấn Độ tìm cách giải khát qua những cốc nước đường với lá bạc hà và chanh. Mỗi cốc chỉ có giá 10 rupee, tương đương 3.000 đồng.

Nắng nóng và hạn hán gây ra thiệt hại lớn cho nhiều nông dân Ấn Độ. Ảnh: New York Times.

“Đây là thời điểm buôn bán thuận lợi nhất”, ông Mathura Choudhary, chủ hàng nước giải khát, nói với AFP. “Ai không muốn uống những cốc nước mát vào mùa hè? Chúng vừa lạnh, vừa ngọt lại sảng khoái”.

Ở gần đó, những gia đình không có nước máy đang đến gặp ông Sitaram Sevta từ công ty nước để đổ đầy bình chứa.

Khi người dân các quốc gia giàu có hơn có thể tạm thoát khỏi nắng nóng nhờ điều hòa nhiệt độ và các trang thiết bị hiện đại khác, nhiều người dân Ấn Độ thậm chí không có nước sạch để sử dụng.