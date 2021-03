Người Mỹ thà tiệc tùng chung với Covid-19 hơn là ngồi nhà

Cuộc sống bình thường tưởng như đã trở lại bang Florida (Mỹ). Thực chất, số ca nhiễm ở khu vực này vẫn tăng từng ngày.

Ngoài New York, không thành phố lớn nào ở Mỹ phải vật lộn với nhiều ca nhiễm SARS-CoV-2 trong vài tuần gần đây như Miami. Nhưng thực tế, người dân ở bang Florida khó nhận ra hiện thực này.

Hàng loạt học sinh, sinh viên ồ ạt kéo tới biển trong kỳ nghỉ xuân. Ôtô chen chúc trên đường cao tốc. Nhà hàng kín chỗ đặt bàn vào cuối tuần. Các biểu ngữ dọc bờ biển Miami đề rằng “Hãy nghỉ mát có trách nhiệm”.

Phần lớn cuộc sống nơi đây đã trở lại bình thường, theo New York Times.

Bãi biển kín du khách tận hưởng kỳ nghỉ xuân nhưng không đeo khẩu trang.

Cuộc sống nhộn nhịp

Macchialina, một nhà hàng Italy được yêu thích ở khu bãi biển Miami, phải đóng cửa vài ngày trong tháng này sau khi một nhân viên xét nghiệm dương tính Covid-19.

Nhưng nhìn chung, Macchialina vẫn sống sót qua đại dịch nhờ có khu vực ăn ngoài trời và Florida mở cửa trở lại sớm.

Ở thời điểm tồi tệ nhất của đại dịch, nhà hàng Italy này phải sa thải 25 nhân viên. Michael Pirolo, bếp trưởng kiêm chủ sở hữu, cho biết công việc kinh doanh vẫn giảm sút nhưng “chúng tôi không thể phàn nàn”.

“Với tôi, không có nơi nào tốt hơn Miami để sống qua đại dịch”, Patricia García, một nhà văn tự do chuyển từ New York đến bang Florida vào năm 2017, chia sẻ với New York Times.

Con gái 5 tuổi của cô đi học trở lại từ tháng 8, còn con trai 1 tuổi đến nhà trẻ từ tháng 7.

“Tại đây, mọi người được đi làm, lũ trẻ được đi học. Tôi thà ở bang Florida, nơi vốn được mệnh danh là vùng đất điên rồ, hơn là California, New York hay Chicago ở thời điểm này”, cô khẳng định.

Một nghệ sĩ drag biểu diễn tại nhà hàng Ocean Drive trong lúc đeo tấm chắn giọt bắn.

Mặc dù tốc độ tăng trưởng dân số ở Florida chững lại trong thời kỳ đại dịch, thuế tem chứng từ, loại thuế tiêu thụ đặc biệt trong việc mua bán bất động sản, cao hơn 15% vào tháng 1 so với năm trước.

Cứ trước cửa một ngôi nhà mở bán, 30 chiếc xe của những người xem nhà sẽ đỗ bên ngoài.

Alex Pis-Dudot, một nhân viên bất động sản, gần đây phải đi gõ cửa từng nhà ở khu ngoại ô Coral Gables cao cấp của Miami để hỏi xem chủ nhà có muốn bán hay không.

Anh cho biết gần đây có một ngôi nhà được niêm yết chưa đầy 1 tuần nhưng tới 20 cặp vợ chồng đặt lịch đến xem nhà. Người bán cũng nhận được lời chào mua cao hơn 20.000 USD so với mức giá bán.

Tiên phong mở cửa

Bang Florida đã mở cửa từ nhiều tháng trước, trong khi hầu hết tiểu bang còn lại của nước Mỹ chỉ mới bắt đầu trở lại thời gian gần đây.

Đám đông ồ ạt kéo đến các nhà hàng trong thành phố Atlanta (bang Georgia) và Kansas (bang Missouri). Chương trình hòa nhạc sống tại các quán bar New Orleans (bang Louisiana) trở lại vào cuối tuần này. Rạp chiếu phim ở California đã sẵn sàng mở cửa sớm.

Bang Texas đã trở lại từ tuần trước khi những người du xuân vui chơi trên đảo South Padre. Đội Texas Rangers chuẩn bị lấp kín chỗ ngồi trên sân vận động vào tháng tới để khởi động mùa bóng chày mới.

Cuộc sống ở Florida diễn ra nhộn nhịp như thể không có Covid-19.

Cảm giác bùng nổ, muốn bù đắp cho những tháng ngày đã mất bao trùm lên phần lớn các tiểu bang. Thế nhưng, chẳng sự kiện nào kể trên làm Florida thèm muốn - nơi vốn chỉ đóng cửa một thời gian rất ngắn.

Trong thời gian đại dịch, thị trường nhà ở tại bang Florida vẫn sôi động, một phần bởi người New York và California thi nhau chuyển đến.

Tỷ lệ thất nghiệp của là 5,1%, so với 9,3% ở California, 8,7% tại New York và 6,9% ở Texas. Học sinh được trở lại lớp học kể từ mùa thu năm ngoái.

Dù kết quả tốt hay xấu, thử nghiệm trở lại cuộc sống bình thường của bang Florida đã cung cấp cái nhìn sơ lược về những gì các bang phải đối mặt trong những tuần tới, khi họ chuyển sang giai đoạn tiếp theo của dịch Covid-19.

“Nếu nhìn vào phía nam Florida bây giờ, bạn sẽ thấy nơi này đang bùng nổ. Trong khi đó, Los Angeles hay New York chẳng có động tĩnh gì”, Thống đốc Ron DeSantis tỏ ra hả hê, theo New York Times.

Gọi những gì đang xảy ra tại Florida là “bùng nổ” thì có phần hơi quá. Mặc dù tiểu bang này đã mở cửa trở lại toàn bộ từ cuối tháng 9/2020, nền kinh tế phụ thuộc vào du lịch của nó vẫn gặp nhiều khó khăn.

Thâm hụt ngân sách 2,7 tỷ USD vẫn sẽ cần khoản kích thích kinh tế liên bang. Hạt Orange, nơi có thành phố Orlando sầm uất, chứng kiến mức thuế phát triển du lịch tháng 1 thấp chưa từng thấy kể từ năm 2002.

Bãi biển Miami vào tuần trước.

Tuy nhiên, đối với một nơi vừa mới thoát khỏi những đợt giãn cách xã hội vì Covid-19, Florida cảm thấy rạo rực hơn cả là chuyện bình thường.

“Tại đây, bạn có thể sống như một con người. Bạn không bị nhốt trong nhà. Mọi người không phải chịu khổ sở”, thống đốc DeSantis tuyên bố.

Làm lơ hậu quả

Để có thể đắm mình trong những cảm giác đó, người dân Florida phải làm lơ những thiệt hại nặng nề ở tiểu bang này, bởi sự thật là đại dịch chưa kết thúc.

Trung bình mỗi ngày, hạt Miami-Dade có hơn 1.000 ca nhiễm mới trong suốt 2 tuần qua - một trong những đợt bùng phát nghiêm trọng. Đồng thời, Florida được cho là nơi tập trung biến thể nguy hiểm B.1.1.7 cao nhất quốc gia.

Hơn 32.000 người Florida tử vong vì Covid-19 - một cái giá không tưởng mà các nhà lãnh đạo bang hiếm khi thừa nhận. Đó có lẽ là kết quả của cuộc mặc cả lớn nhằm giữ việc làm và sự nghiệp học hành cho càng nhiều người càng tốt.

Các tiếp cận Covid-19 của chính quyền bang Florida khiến nhiều người nổi giận. Khi các quan chức không đóng cửa bãi biển, toàn nước Mỹ xảy ra sự phẫn nộ. Không ít người ở ngoài tiểu bang lo lắng cho sức khỏe của họ hàng, người thân cao niên sống ở đây.

Một số quàn bar, hộp đêm ở Florida tiếp tục đóng cửa.

Florida cũng chưa từng áp đặt quy định đeo khẩu trang toàn bang. Tuần này, ông DeSantis thậm chí xóa bỏ mọi khoản tiền phạt tồn đọng liên quan đến các quy định Covid-19, nói rằng hầu hết hạn chế “không có tác dụng”.

Các khách sạn ở bãi biển Miami vẫn tấp nập khách đặt phòng, bất chấp nỗ lực hạn chế khách tới du xuân của thành phố. Bất chấp những tấm biển yêu cầu đeo khẩu trang dựng dọc bãi biển, chẳng du khách nào bận tâm.

“Thật không may, chúng tôi đang có quá nhiều người tìm đến Miami để ăn chơi. Đó chính là những gì thành phố này không mong muốn”, Thị trưởng Dan Gelber nói.

Nhân kỳ nghỉ xuân, một nhóm sinh viên đến từ bang Indiana (Mỹ) thong thả đi dạo trên bãi biển Miami. Họ đến đây bằng vé máy bay khứ hồi chỉ 96 USD /người và thuê nhà AirBnb giá rẻ.

“Thời tiết quê nhà lạnh lẽo nên chúng tôi đến đây để có khoảng thời gian vui vẻ cùng nhau”, Alli Hahn (22 tuổi), sinh viên năm cuối, cho biết.

Christine Gordon (22 tuổi) nói thêm: “Tôi chỉ muốn trốn thoát khỏi một năm mệt mỏi”.