Người Mỹ sợ tốn kém khi phải dự nhiều đám cưới hậu Covid-19

Ban đầu, Shanel Carter rất mong chờ đến mùa cưới. Đại dịch ở Mỹ dần dịu xuống, những người bạn thân của cô sắp lên xe hoa và cô đã sẵn sàng để ăn mừng.

Và rồi, những thiệp cưới liên tục ập đến, theo Bloomberg.

“Sự phấn khích của tôi biến thành nỗi sợ hãi và lo lắng”, Carter (34 tuổi) - người đã tham dự 2 đám cưới vào năm 2021 và dự định sẽ tham gia thêm 4 hôn lễ trong năm tới, cộng với 3 bữa tiệc độc thân và 2 bữa tiệc tiễn cô dâu - chia sẻ.

Gần đây, Carter phải rút lui khỏi đám cưới thứ 7.

“Ngoài ra, tôi phải từ chối một bữa tiệc độc thân và một bữa tiệc tiễn cô dâu bởi tôi đang dành dụm tiền mua nhà”, cô nói thêm.

Carter cảm thấy lo lắng khi phải dự nhiều đám cưới liên tục trong thời gian tới. Ảnh: Callaghan O'Hare/Bloomberg.

Bùng nổ đám cưới

Theo ước tính của Carter, ngân sách cho các đám cưới ở Barbados, Charleston, Chicago và New Orleans, cùng với những bữa tiệc độc thân ở Bahamas, Turks và Caicos sẽ rơi vào khoảng 9.000 USD . Đó chưa kể tới những bữa ăn phụ, quần áo, tiền bỏ túi khi đi du lịch và khoản thu nhập bị mất khi cô xin nghỉ phép ở chỗ làm.

Khi Covid-19 giảm bớt, các cặp đính hôn trong thời gian phong tỏa đang lên kế hoạch kết hôn, cũng như những đám cưới bị hoãn lại năm 2020 đang được tiến hành.

The dữ liệu từ The Wedding Report, số đám cưới ở xứ cờ hoa sẽ phục hồi hơn 50% trong năm nay sau khi giảm khoảng 40% vào năm 2020. Xu hướng gia tăng này dự kiến sẽ còn kéo dài trong năm tới khi gần 2,5 triệu hôn lễ đang được mong đợi tổ chức - con số lớn nhất kể từ năm 1984.

Chắc chắn, nhiều người vẫn còn quay cuồng với sự tàn phá kinh tế của đại dịch nên các cặp chưa thể tổ chức lễ cưới dù rất mong muốn.

Và ngay cả khi vaccine Covid-19 đang được phân phối, hoạt động kinh tế tăng lên và nhân viên cổ cồn trắng trở lại văn phòng của họ, hàng triệu người Mỹ vẫn thất nghiệp. Điều này phản ánh vô số yếu tố, bao gồm những thách thức về chăm sóc trẻ em và lo ngại về dịch bệnh kéo dài.

Các đám cưới dự đoán sẽ dồn dập trong năm tới. Ảnh: Steve Grogan Photography.

Thế nhưng, đối với những cặp vợ chồng có đủ khả năng chi trả, sự phấn khích khi cuối cùng cũng được kết hôn đang thúc đẩy họ lên kế hoạch đám cưới lớn.

Điều đó đồng nghĩa khách mời của họ có thể phải chi trả nhiều chi phí hơn, lên tới hàng nghìn USD cho việc đi lại, ăn ở, quà tặng để tham gia một loạt sự kiện như tiệc độc thân, tiệc đính hôn hay tiệc tiễn cô dâu xuất giá.

Lượng mua quà tặng trên The Knot Registry đã tăng gấp đôi trong quý 2 so với quý 1 năm 2021. Các cặp cũng mời nhiều khách hơn, với số thiệp mời được mua vào tháng 6 tăng gấp 7 lần so với tháng 3.

“Tôi nghĩ năm sau, lượng đám cưới sẽ còn tăng mạnh hơn thế nữa”, Shane McMurray, người sáng lập The Wedding Report, nói với Bloomberg.

Khách mời thấy tốn kém

Theo Jodi Smith, một chuyên gia tư vấn về nghi thức xã hội, trong lịch sử, không phải đôi uyên ương sẽ quyết định nơi tổ chức tiệc tiễn cô dâu hay tiệc độc thân. Thay vào đó, những người tham dự sẽ ngồi lại với nhau, lập ngân sách và lên kế hoạch cho sự kiện. Thế nhưng, giờ đây mọi chuyện đã thay đổi.

“Quy mô và phạm vi tổ chức tiệc là điều đã đổi thay. Các cặp cần cân nhắc đến việc có bạn bè hoặc người thân từ chối dự đám cưới vì họ không đủ khả năng chi trả. Họ không cần phải chứng minh rằng họ là bạn bè, người thân của bạn bằng cách lâm vào cảnh nợ nần”, cô cho biết.

Ngay cả ở khu vực giàu có nhất, một số địa điểm đang cố gắng thu hút các cô dâu và khách mời của họ bằng những ưu đãi hấp dẫn.

Chẳng hạn, bất kỳ buổi tối cuối tuần nào ở Calissa, một nhà hàng Hy Lạp ở Hamptons, cũng chật cứng những cô dâu sắp cưới đang kỷ niệm chút thời gian độc thân cuối cùng trước khi bước vào cuộc hôn nhân.

Shravan Malaney "giật mình" khi nhẩm tính số tiền anh chi tiêu cho các đám cưới sắp tới. Ảnh: Brett Carlsen/Bloomberg.

Hồi đầu tháng 6, Brooke Baldinger (30 tuổi) đến Calissa ăn mừng tiệc độc thân của một người bạn. Baldinger cho biết mức chi 650 USD vào cuối tuần đó rẻ hơn những bữa tiệc hồi các bạn thân của cô ấy kết hôn.

Năm 2021, Baldinger có 8 hôn lễ cần tham dự. 3 trong số đó yêu cầu cô có mặt tại các sự kiện trước đám cưới. Vào mùa hè, khi giá cả có xu hướng tăng, cô phải dự 3 đám cưới ở Connecticut, ngoại ô New York và Vermont. Baldinger dự tính cô sẽ tốn 5.000 USD để thuê khách sạn và phương tiện đi lại.

Chỉ riêng các bữa tiệc trước hôn lễ cũng đủ khiến khách mời tốn kém hơn việc chỉ dự đám cưới.

Shravan Malaney (29 tuổi) là khách mời của 8 đám cưới và 2 bữa tiệc độc thân trong năm nay. Tính cả tiền thuê Airbnb và chi trả cho những bữa ăn, hoạt động ngoài lề, anh cho biết mình cũng tốn kha khá. Dự tính, Malaney sẽ chi 1.000 USD cho các tiệc độc thân và 4.200 USD cho những đám cưới.

“Giờ tôi mới kiểm đếm những con số này và phải thốt lên ‘Trời ơi, tôi chi nhiều tiền cho đám cưới quá’. Tôi không biết cơ thể mình có đủ sức chịu đựng thêm tiệc tùng, hôn lễ trong 2 năm tới nữa không”, anh chia sẻ.