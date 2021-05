Người Mỹ nóng lòng tiệc tùng trở lại sau khi tiêm vaccine

Tại một số bữa tiệc và câu lạc bộ đêm ở New York (Mỹ), thẻ chứng nhận đã tiêm vaccine Covid-19 được xem là “bùa hộ mệnh” mới, theo The New York Times.

Đó là đêm nhạc thập niên 90 tại Rumi, không gian tổ chức sự kiện ở khu Chelsea của quận Manhattan. Những người thuộc thế hệ Millennials (sinh từ năm 1981 đến 1996) và Gen Z (sinh từ năm 1996 trở về sau) xếp hàng dài để vào bên trong. Họ mặc đồ thể thao, áo crop top neon, yếm denim và quần ống loe. Để vào được, họ phải trải qua hai vòng kiểm tra. Đầu tiên, nhân viên bảo vệ xác minh giấy tờ tùy thân và đo nhiệt độ. Sau đó, Joseph Ko, một trong số chủ của Rumi, xác nhận ai đã được tiêm vaccine Covid-19 đầy đủ. Quá trình này mất khoảng 5 phút. Đám đông tỏ ra vui vẻ, thậm chí háo hức tuân thủ. Một số cất thẻ tiêm chủng trong hộp nhựa hoặc gấp vào ví. Tom Allen (25 tuổi, luật sư) rút ​​thẻ ra và cho biết: “Tôi mang nó theo khắp mọi nơi”. Anh đi cùng 8 người bạn. Tất cả đã trao đổi nhiều ngày trước đó để đảm bảo rằng mọi người đều có giấy tờ phù hợp. Mọi người phải xuất trình thẻ tiêm vaccine để vào Rumi, đêm nhạc thập niên 90 ở Manhattan. Catherine Fiorentino (35 tuổi, luật sư) đã sử dụng Excelsior Pass, hộ chiếu vaccine kỹ thuật số do bang New York tạo ra. “Đây là lần đầu tiên tôi tham dự sự kiện kiểu này. Mọi thứ thật tuyệt. Tôi không chỉ hào hứng tham dự bữa tiệc đầu tiên hậu Covid-19, mà còn rất vui khi được ở bên những người khác cũng được tiêm chủng”, cô nói. Chỉ đón người đã tiêm vaccine Mặc dù Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) khuyên rằng những người đã được tiêm chủng đầy đủ có thể tụ tập trong nhà mà không cần đeo khẩu trang và đứng cách xa nhau 2 m, các hộp đêm, phòng nhảy phải thận trọng hơn. Theo hướng dẫn của tiểu bang New York, từng nhóm đã tiêm chủng được đưa đến khu vực chỉ định, ngăn cách bằng dải băng trắng. “Tôi cảm thấy mình có thể uống rượu, nhảy nhót mà không cần đeo khẩu trang và bớt đề phòng hơn một chút”, Fiorentino nói. Các bữa tiệc chỉ chào đón người đã tiêm vaccine Covid-19 bắt đầu xuất hiện trên khắp nước Mỹ, đặc biệt là trong và xung quanh thành phố New York - nơi bất kỳ ai trên 16 tuổi đều đủ điều kiện tiêm vaccine kể từ ngày 6/4. Các chủ quán bar và câu lạc bộ ở New York không bắt buộc kiểm tra hộ chiếu vaccine của khách. Tuy nhiên, ngày 3/5, Thống đốc Andrew M. Cuomo thông báo những nơi yêu cầu xuất trình bằng chứng đã tiêm chủng hoặc xét nghiệm Covid-19 âm tính có thể hoạt động với công suất lớn hơn. Khách dự tiệc được kiểm tra thân nhiệt, yêu cầu xuất trình hộ chiếu vaccine ở cửa vào. Một số người dự tiệc nói rằng họ cảm thấy an toàn hơn khi biết rằng những người khác được tiêm chủng. Đó là chuyện xảy ra tại bữa tiệc The Bear Party được tổ chức tại gác xép ở khu Midtown Manhattan. Trong danh sách dài các quy tắc như không mặc áo, quần, không uống rượu, có thêm điều khoản mới: khách phải được tiêm phòng đầy đủ. Ngoài thẻ của CDC hoặc Excelsior Pass, người dự tiệc cũng có thể xuất trình tài liệu chứng minh họ đã tham gia thử nghiệm vaccine. Thẻ tiêm vaccine ở nước ngoài, Thẻ xanh cũng sẽ được chấp nhận. Lúc 18h thứ sáu gần đây, khoảng chục khách trong trang phục thể thao và jean đứng trước cánh cửa tòa nhà nằm giữa công trường xây dựng và nhà hàng Nam Mỹ. Giống như những đứa trẻ ngoan ngoãn xếp hàng vào lớp, họ sẵn sàng xuất trình chứng nhận tiêm chủng trước khi vào trong. “Tôi thấy vui hơn khi biết mọi người bên trong đều được tiêm phòng”, một người đàn ông 35 tuổi, giữ thẻ tiêm vaccine của mình trong túi ziploc, nói. Cuộc chơi của giới nhà giàu Thời gian sẽ trả lời liệu thẻ vaccine có trở thành “bùa hộ mệnh” tồn tại lâu dài hay không. Trong khi New York khuyến khích các quán bar và câu lạc bộ yêu cầu khách cung cấp bằng chứng về việc tiêm phòng, các tiểu bang khác lại xử lý tình hình theo cách khác. California không cấp hộ chiếu vaccine của riêng mình, nhưng cho phép các sự kiện trong nhà yêu cầu kiểm tra thẻ tiêm chủng hoặc giấy xét nghiệm Covid-19 âm tính hoạt động với công suất lớn hơn. Tuy nhiên, tại Florida, Thống đốc Ron DeSantis ký đạo luật khiến các doanh nghiệp, trường học và văn phòng chính phủ yêu cầu bằng chứng về việc tiêm chủng bị phạt tới 5.000 USD . Người Mỹ thoải mái tiệc tùng trở lại sau khi tiêm vaccine. John Seitz (45 tuổi, bác sĩ gây mê) được mời đến một bữa tiệc ở New York vào tháng trước. Một anh bạn chuẩn bị chuyển nhà và mời 70 người dự tiệc chia tay tại gia. “Anh ấy yêu cầu mọi người phải tiêm vaccine hoặc xét nghiệm Covid-19 âm tính”, Seitz nói. Tại bữa tiệc, Seitz được chào đón bởi người phục vụ yêu cầu anh xuất trình hộ chiếu vaccine. Sau đó, các vị khách tụ tập uống bia và rượu. DJ được thuê chơi nhạc đến 3h sáng. Một số chủ nhà áp dụng các quy tắc phức tạp hơn như thuê chuyên gia y tế để xác minh tình trạng tiêm chủng của khách. Bác sĩ Asma Rashid, người được thuê để kiểm tra khách mời trong 10 sự kiện vào tháng trước, cho biết: "Đây là những bữa tiệc thượng lưu do các công ty hoặc người giàu tổ chức. Đó có thể là tiệc sinh nhật, đám cưới, hội nghị. Nếu muốn tham gia vào vòng kết nối xã hội đó, bạn cần phải tiêm phòng". 'New York sẽ không bao giờ chết' Sau một năm chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch Covid-19, giờ cao điểm giao thông đã trở lại với New York. Khiếu nại về tiếng ồn đang tăng lên và rất khó đặt chỗ tại nhà hàng nổi tiếng.