Người Mỹ làm lại phim kinh dị viễn tưởng ‘Sputnik’ của Nga

Là tác phẩm được giới phê bình đánh giá cao, “Sputnik” sẽ được xưởng phim 6th & Idaho của Matt Reeves chịu trách nhiệm sản xuất bản tiếng Anh.

Theo trang Deadline, Matt Reeves sẽ tham gia làm lại tác phẩm Sputnik (2020) của Nga sau khi ông hoàn thành bom tấn The Batman cho Warner Bros.

Trong vai trò đồng sản xuất, Reeves là cái tên rất đáng tin tưởng khi nhà làm phim từng chỉ đạo một số dự án tiếng tăm như Let Me In (2010) hay 10 Cloverfield Lane (2016) - các tựa phim tương đồng về phong cách với Sputnik.

Bộ phim Sputnik mới được người Nga trình làng hồi tháng 4/2020. Ảnh: XYZ Films.

Mới ra mắt năm 2020, bối cảnh Sputnik được đặt ở Liên Xô những năm 1980. Chuyện phim xoay quanh một bác sĩ trẻ được triệu đến cơ sở nghiên cứu bí mật để kiểm tra sức khỏe cho một đối tượng đặc biệt.

Đó là một phi hành gia vừa trải qua tai nạn ngoài không gian và trở về Trái Đất với thể sống hiểm ác trong cơ thể. Quân đội muốn nghiên cứu và vũ khí hóa thứ đó, nhưng vị bác sĩ chỉ một lòng muốn cứu bệnh nhân.

Ngoài 6th & Idaho, Village Roadshow Pictures và XYZ Films cũng góp sức vào dự án. Phó chủ tịch mảng điện ảnh của Village Roadshow - Jillian Apfelbaum - cho biết hãng rất trông chờ vào tiềm năng của bản remake.

“Chúng tôi tin rằng bộ phim có thể truyền đạt đầy đủ thông điệp tới khán giả nói tiếng Anh, cũng như thu hút sự chú ý của người xem trên toàn thế giới bằng cốt truyện ly kỳ. Chúng tôi nóng lòng được khởi động quá trình sản xuất với những cộng sự tuyệt vời nhất trong ngành để tái tạo tầm nhìn của đạo diễn Egor Abramenko mà vẫn tôn trọng nguyên tác”, Apfelbaum chia sẻ.

Các tựa phim Nga rất ít khi được chuyển thể hoặc làm lại sang bản tiếng Anh và Sputnik là trường hợp hiếm hoi. Bộ phim từng được báo chí khen ngợi bởi bầu không khí lạnh lẽo kết hợp với hình tượng quái vật ghê rợn. Bên cạnh những khoảnh khắc rùng rợn, Sputnik được cho là có khả năng khơi gợi cho khán giả nhiều câu hỏi về đạo đức.