'Người Mỹ không tin tôi có thể làm bạn với Michelle Obama'

Cựu Tổng thống Bush "con" cho rằng nhiều người Mỹ rất ngạc nhiên về tình bạn giữa ông và bà Michelle Obama, và lý do là nước Mỹ đã quá phân cực.

Cựu Tổng thống George W. Bush đã nhiều lần khẳng định mối quan hệ tốt đẹp của ông và cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama, theo The Hill. Họ ôm chào nhau tại lễ khai mạc Bảo tàng Lịch sử Văn hoá người Mỹ gốc Phi năm 2016; ông Bush đưa thuốc giảm ho cho bà Obama trong tang lễ của cố Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain năm 2018.

Dân mạng đã vô cùng thích thú với hình ảnh của hai người họ trong lễ tang ông McCain.

“Tôi bị sốc. Các con tôi, Barbara hay Jenna, có lẽ sẽ nói 'Này, bố đang trend đấy'”, ông Bush kể lại cuộc phỏng trên kênh CBS News ngày 18/4.

"Người Mỹ rất ngạc nhiên là tôi và Michelle Obama có thể làm bạn. Tôi nghĩ vấn đề là nước Mỹ đã quá phân cực đến nỗi không thể tưởng tượng George W. Bush và Michelle Obama lại là bạn bè", ông nói thêm.

Hai gia đình tổng thống, Bush và Obama, trong sự kiện khai mạc Bảo tàng Lịch sử Văn hoá người Mỹ gốc Phi năm 2016. Ảnh: AP.

Bà Obama từng nói trên NBC năm 2018 rằng cựu Tổng thống Bush và bà là "đồng phạm" trong các sự kiện. Lý do là với vai trò của họ - một cựu tổng thống và phu nhân của một tổng thống/cựu tổng thống - họ luôn được xếp ngồi cạnh nhau.

"Tôi rất quý ông ấy", bà Obama nói. "Một người đàn ông tuyệt vời, rất hài hước".

Năm 2017, ông Bush từng nói với tạp chí People rằng bà Obama "thích khiếu hài hước của tôi. Bất kỳ ai thích khiếu hài hước của tôi, tôi lập tức thích họ".

Cựu Tổng thống George W. Bush tại cuộc phỏng trên kênh CBS News ngày 18/4. Ảnh: CBS News.

Cũng trong buổi phỏng vấn này, ông Bush tiết lộ một trong những điều hối tiếc lớn nhất trong nhiệm kỳ tổng thống của mình là thất bại trong việc cải cách hệ thống nhập cư Mỹ.

Ông Bush chia sẻ: “Tôi đã thúc đẩy cải cách về nhập cư. Tôi đã nói rõ với cử tri rằng đó là điều tôi dự định làm”

Cựu Tổng thống Mỹ Bush đang quảng bá cuốn sách mới của mình với tựa đề: Out of Many, One: Portraits of America's Immigrants (tạm dịch: Chân dung những người nhập cư Mỹ), trong đó bao gồm một số bức tranh sơn dầu ông vẽ về những người nhập cư đến Mỹ.