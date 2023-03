Người Mỹ được khuyên mua tivi thay vì mua trứng

Trong khi giá thực phẩm tăng cao kỷ lục, các thiết bị điện tử như điện thoại thông minh, laptop, tivi vẫn giữ giá và thậm chí rẻ hơn trong cuộc khủng hoảng lạm phát tại Mỹ.

Trong khi cuộc khủng hoảng lạm phát bao trùm nước Mỹ và giá những mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, thực phẩm tăng cao, một số sản phẩm như điện thoại thông minh, máy tính, tivi và đồ điện tử lại ngày càng trở nên rẻ hơn một cách tương đối.

Giá các sản phẩm điện tử rẻ hơn không giúp cuộc sống của người dân trở nên dễ thở hơn, bởi gánh nặng từ chi phí thức ăn, tiền thuê nhà vẫn còn đó. Tuy nhiên, rõ ràng nếu gia đình cần những thiết bị mới, việc mua sắm đồ điện tử vào lúc này là một lựa chọn thông minh và có lợi cho túi tiền của người tiêu dùng, theo Washington Post.

Không tăng giá dù lạm phát

Theo dữ liệu của Cục Thống kê Lao động Mỹ, giá các sản phẩm điện thoại thông minh trong tháng 1 giảm 24% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, tivi rẻ hơn 13% so với tháng 1/2022. Nhiều sản phẩm điện tử, trong đó có máy tính, cũng giảm giá 6% so với năm trước.

Điều này không luôn luôn đồng nghĩa người tiêu dùng có thể trả ít tiền hơn khi mua các sản phẩm điện tử. Ví dụ, nếu dùng 800 USD cho một chiếc điện thoại, bằng mức giá của năm 2022, các chuyên gia coi việc điện thoại được cải tiến về chất lượng và tính năng giúp giá trị tổng thể của nó trở nên rẻ hơn.

Jitesh Ubrani, chuyên gia công ty phân tích công nghiệp IDC, cho biết giá máy tính đã giảm sâu trong các kỳ nghĩ lễ và sẽ giảm sâu hơn nữa trong năm 2023.

Giá iPhone và các loại thiết bị điện tử tại Mỹ chống chịu tốt trước khủng hoảng lạm phát. Ảnh: Reuters.

Trung bình một chiếc laptop tại Mỹ được bán với giá 1.136 USD , thấp hơn so với giá trung bình của năm 2022. Tuy nhiên, mức giá laptop trung bình trước đại dịch Covid-19 chỉ là 821 USD .

IDC dự đoán để mua một chiếc điện thoại thông mình trong năm 2023, người Mỹ phải trả trung bình 745 USD . Con số này cao hơn chi phí trung bình của 2019 là 547 USD . Kể từ 2019 đến nay, chi phí mua điện thoại trung bình liên tục tăng qua từng năm.

Như thế, bất chấp giá của các đồ điện tử đang giảm xuống, người Mỹ vẫn phải trả nhiều tiền hơn. Có nhiều lý do giải thích cho hiện tượng này.

Có một thực tế là người Mỹ có xu hướng mua những sản phẩm điện thoại, máy tính, tivi ngày càng cao cấp hơn, thay vì lựa chọn những sản phẩm giá rẻ. Các nhà sản xuất và bán lẻ vì thế cũng ưu tiên quảng cáo những sản phẩm điện thoại, ôtô dòng cao cấp để thu về nhiều lợi nhuận hơn.

Tuy nhiên, dữ liệu từ Adobe cho thấy người Mỹ đang chọn mua một số loại đồ điện gia dụng thấp cấp hơn để tiết kiệm tiền. Vivek Pandya, chuyên gia dữ liệu của Adobe, cho biết chi phí mua sắm trực tuyến đồ điện gia dụng đang giảm xuống.

"Đừng mua trứng, hãy mua tivi"

Trong vài thập niên trở lại đây, TV, điện thoại và máy tính nhìn chung đang trở nên ngày càng rẻ và tốt hơn.

Thế rồi, đại dịch đã làm thay đổi hoàn toàn xu thế ấy. Tại một số thời điểm 3 năm vừa qua, nhiều thiết bị tiêu dùng điện tử thiếu nguồn cung trong khi nhu cầu tăng cao, khiến giá tăng chóng mặt.

Tuy vậy, tình thế hiện đã hoàn toàn trái ngược khi nguồn cung gia tăng trong khi nhu cầu bắt đầu giảm.

Lạm phát khiến giá thực phẩm tăng mạnh tại Mỹ. Ảnh: Reuters.

Lúc này, người tiêu dùng có thể ngồi tại nhà và mua bất cứ thứ gì họ muốn và có cơ hội mua được chúng ở giá rẻ như mức mong đợi, vấn đề chỉ là thời điểm.

Tại Mỹ, có một số website theo dõi biến động giá hàng hóa hữu ích như Keepa hay CamelCamelCamel. Người tiêu dùng có thể biết giá mà những người khác đang trả để mua một sản phẩm, và họ có thể nhận thông báo khi giá giảm xuống.

Các công ty điện thoại thường chạy những chương trình khuyến mãi hào phóng cho những vị khách đổi máy cũ lấy máy mới, khách hàng được quyền tùy chọn giữ lại gói cước đang sử dụng khi đổi sang thiết bị mới.

Christopher Conlon, giáo sư kinh tế Đại học New York, cho rằng nếu người dân có tiền mặt, giờ là lúc tiêu tiền vào những sản phẩm đang chống chịu tốt trước lạm phát, thay vì những hàng hoại giá tăng vọt.

"Đừng mua trứng, hãy mua TV", giáo sư Conlon nói. So với tháng 1/2022, giá trứng tại Mỹ đã tăng 70%, theo Reuters.

Một chiếc TV hay điện thoại thông minh mới hiển nhiên không thể thay thế thức ăn hay trả tiền thuê nhà. Tuy nhiên, quan điểm của giáo sư Conlon là trong bối cảnh giá các loại thiết bị điện tử đang giảm mạnh, chất lượng và tính năng của chúng lại được cải thiện, người tiêu dùng nên cân nhắc thay mới các thiết bị trong nhà của họ trước khi tình thế một lần nữa thay đổi.