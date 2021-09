Người Mỹ đổ xô kết hôn vào ngày 11/9

Khi các lệnh hạn chế về Covid-19 lần lượt được dỡ bỏ trên khắp xứ cờ hoa, không ít đôi uyên ương đã chọn ngày 11/9 để tổ chức đám cưới sau nhiều tháng trì hoãn.

Sau một năm lao dốc vì đại dịch, ngành dịch vụ cưới đang chứng kiến dấu hiệu hồi phục đáng mừng. Nhiều nhà cung cấp bắt đầu tất bật sắp xếp các hôn lễ cho khách hàng đến tận năm sau, theo New York Post.

Theo một nghiên cứu của The Knot, số người kết hôn vào năm 2021 ở Mỹ tăng gấp đôi so với 2 năm trước. Một số cặp vợ chồng sắp cưới đã chọn 11/9 - ngày đánh dấu 20 năm vụ tấn công kinh hoàng trên lãnh thổ nước Mỹ - để cử hành hôn lễ của mình.

Brian Zager (37 tuổi) và Suzie Cohen (39 tuổi), sống tại thành phố Houston (bang Texas), miễn cưỡng chấp nhận lựa chọn này vì hàng loạt địa điểm tổ chức đã hết chỗ.

Khi Cohen đề cập ý tưởng với "nửa kia", cả 2 đã suy nghĩ một thời gian khá lâu. Lúc đó, Zager đang phỏng vấn con của các nạn nhân cho một tập podcast nên anh rất đắn đo về việc làm đám cưới vào ngày này.

Nhiều đôi trẻ chờ hơn một năm để được sánh bước bên bạn đời trong ngày trọng đại. Ảnh: NBC News.

Sau đó, anh đành phải đồng ý với lời đề nghị của bạn gái vì họ không tìm được địa điểm mong muốn.

“Bà ngoại đã tặng tôi một chiếc nhẫn khắc dãy số ‘11/9/1949’ để đeo vào hôm đó. Chúng tôi đang cố gắng xử lý tình huống theo cách tốt nhất và tạo ra góc nhìn mới”, Cohen nói với New York Times.

Angeline Disante (29 tuổi, New York) và vị hôn phu cũng quyết định tương tự sau 2 lần hoãn ngày trọng đại do dịch Covid-19. Giống với Zager và Cohen, họ không có lựa chọn thứ 2 vì đó là hôm mở cửa duy nhất của không gian sự kiện ở New Rochelle.

Cạnh tranh địa điểm

Nhiều người cho rằng tổ chức đám cưới vào 11/9 khá nhạy cảm vì đây là ngày tưởng nhớ gần 3.000 nạn nhân thiệt mạng trong vụ khủng bố gây chấn động nước Mỹ và khiến cả thế giới bàng hoàng.

Tuy nhiên, các nhà cung cấp dịch vụ đã bỏ qua điều này. “Có rất nhiều thứ khủng khiếp đã xảy ra vào năm nay và chúng tôi phấn khởi khi vượt qua đại dịch. Điều bạn cần lúc này là giữ bản thân ổn định”, Marcy Blum, người tổ chức sự kiện, nói.

Björn VW, một chuyên gia đám cưới khác, đã chọn ngày 11/9 cho khách hàng và bắt đầu lên kế hoạch mới.

“Mọi người đều muốn kỷ niệm một điều gì đó. Họ sợ rằng chuyện tồi tệ sẽ lại xảy ra như năm ngoái nếu trì hoãn lâu hơn nữa”, VW chia sẻ.

Không ít đôi uyên ương đã nhận được phản ứng trái chiều về quyết định này. Jazmin Castro (22 tuổi, California) cảm thấy không thoải mái mỗi khi được hỏi về ngày kết hôn.

“Một số người sẽ không nói trực tiếp với tôi nhưng tôi cảm nhận được qua biểu cảm của họ”, cô gái 22 tuổi bộc bạch.

Để giảm thiểu sự tiêu cực, các cô dâu trên mạng khuyên Castro nên trả lời rằng cô sẽ kết hôn vào ngày thứ 11 của tháng 9 thay vì nói là 11/9.

Các đôi trẻ bị hoãn cưới nhiều lần đang cố gắng cạnh tranh địa điểm với những cặp có dự định kết hôn. Ảnh: Brides.

“Nửa kia” của Castro dự định dành vài phút mặc niệm trong đám cưới để cầu nguyện cho các nạn nhân. Họ đang tham khảo thêm ý kiến của các mục sư.

“Tôi thất vui vì những khách hàng của mình có thể biến trải nghiệm tiêu cực thành điều gì đó tích cực cho họ trong tương lai”, VW nói thêm.

Những nhà tổ chức đám cưới hy vọng chiến dịch tiêm chủng thành công sẽ mang mùa cưới rộn ràng trở lại. Vào năm 2020, ngành công nghiệp này gặp những khó khăn chưa từng có vì dịch bệnh.

Hàng loạt cặp uyên ương buộc phải hủy bỏ sự kiện trọng đại để dành dụm tiền chi tiêu trong thời gian phong tỏa và chờ thời điểm thích hợp hơn.